Prostatas pacienti: No bezcerības pie radikālākām metodēm

Prostatas vēzis Latvijā ir biežākais ļaundabīgais audzējs vīriešiem, turklāt tā izplatība pēdējā desmitgadē ir palielinājusies. Laika posmā no 2010. līdz 2017. gadam vidējais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju no 105,5 pacientiem bija izaudzis līdz 144,1 pacientam, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati. Mirstība no prostatas vēža onkoloģisko slimību pacientu vidū Latvijā 2018. gadā bija visaugstākā – 48,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Cīņa pret vēzi ir izvirzīta par vienu no veselības aprūpes prioritātēm, tādēļ pēdējos gados pacienti ir sagaidījuši virkni uzlabojumu onkoloģisko slimību diagnosticēšanā un ārstēšanā. Veselības ministrija ir sagatavojusi arī jaunu onkoloģisko slimību ārstēšanas uzlabošanas plānu 2022. –2024.gadam. Tas ļauj cerēt, ka iesāktais darbs turpināsies un arī Latvijas pacientiem būs pieejamas mūsdienīgākās un efektīvākās vēža ārstēšanas terapijas. Diemžēl apbēdina, ka jaunajā plānā tikpat kā nav pievērsta uzmanība tieši prostatas vēža ārstēšanai.

Tomēr šogad prostatas vēža ārstēšanā ir bijis arī kāds pozitīvs notikums – ir piešķirts lielāks finansējums prostatas specifiskā antigēna (PSA) noteikšanai plašākām sabiedrības grupām. Lielākas testēšanas iespējas palīdzēs saslimšanu atklāt savlaicīgi, un tas vēža ārstēšanā ir ārkārtīgi svarīgi. Tādēļ aicinu visus vīriešus, kuri ir sasnieguši attiecīgu vecumu, vai kuriem ir citi prostatas vēža riska faktori, šo iespēju izmantot un saskaņā ar ārsta nozīmējumu doties uz pārbaudi.

Savlaicīga vēža atklāšana nozīmē, ka ir nepieciešama atbilstoša ārstēšana ar mūsdienīgiem medikamentiem. Efektīva terapija ir ļoti svarīga tieši vēža sākuma stadijā, kamēr nav izveidojušās metastāzes, tādējādi pacientam nodrošinot daudz labāku terapijas iznākumu – ilgāku dzīvildzi, saglabātas darbaspējas, pilnvērtīgu atgriešanos dzīvē. Uzsākot terapiju novēloti, zaudētāji ir ne vien pacienti, bet arī veselības aprūpes sistēma, jo budžetam tiek radīts papildu slogs - būtiski pieaug stacionārās, rehabilitācijas un aprūpes izmaksas.

Diemžēl pagaidām mums nav pārliecības, ka nākamajam posmam pēc diagnostikas, proti, – efektīviem medikamentiem prostatas vēža ārstēšanai – tiks piešķirti vajadzīgie līdzekļi. Lai gan onkoloģisko slimību ārstēšanas uzlabojumi skāruši arī prostatas vēža pacientus, tomēr pēdējo trīs, četru gadu laikā kompensējamo zāļu sistēmā nav iekļauti inovatīvi un efektīvi medikamenti šī vēža ārstēšanai dažādām pacientu grupām. Mūsdienīgu terapiju pieejamībā mēs arvien vairāk sākam atpalikt no mūsu tuvākajiem kaimiņiem Igaunijas un Lietuvas. Tas attiecas ne vien uz prostatas vēzi, bet praktiski uz visām onkoloģiskajām slimībām. Diemžēl šī atpalicība kļūst arvien bezcerīgāka.

Gribot negribot rodas iespaids, ka daudziem mūsu politiķiem ir ļoti ērti aizbildināties ar Covid-19 infekciju un tās ēnā nepievērst uzmanību citām slimībām. Var teikt, ka šī ignorance patiešām ir apbrīnas vērta, jo pēdējā gada laikā vadošie onkoloģijas speciālisti vairākkārt ir akcentējuši nepieciešamību piešķirt lielāku finansējumu vēža ārstēšanai. Daudzi vēža pacienti medijiem ir stāstījuši par savu rūgto pieredzi. Es, kā pacients, ļoti labi apzinos, cik grūti ikvienam ir pārvarēt barjeru un publiski dalīties ar savu stāstu. Tas liecina, ka pacienti patiešām ir novesti līdz izmisumam.

Protams, mēs katrs vēlamies ticēt pozitīvām pārmaiņām politiķu attieksmē un ceram, ka papildu finansējums prostatas vēža un citu onkoloģisko slimību ārstēšanai tomēr tiks piešķirts. Taču, kamēr tas nenotiek, iespējams, pacientiem ir jāapsver kādu iedarbīgāku instrumentu lietošana, lai pievērstu politiķu uzmanību veselības aprūpes problēmām. Latvijā kā demokrātiskā valstī tās pilsoņu viedokļa izteikšanai un savu interešu aizstāvēšanai ir pieejami dažādi instrumenti, sākot no vēstuļu un iesniegumu rakstīšanas un beidzot ar asākiem un, varētu teikt, radikālākiem instrumentiem – piketiem, vēršanos Satversmes tiesā vai atbildīgā ministra demisijas pieprasīšanu. Jācer, ka tik tālu nenonāksim un pacientiem radikāli soļi nebūs jāsper. Tie nevienam nav patīkami un saindē noskaņojumu, lai gan ir situācijas, kad šāda rīcība ir nenovēršama.

Viens no mazāk radikāliem instrumentiem ir vēršanās pie politiķiem, nodrošinot kādai iniciatīvai pietiekami lielas sabiedrības daļas atbalstu. Šo soli nolēmām spert arī mēs, tādēļ Prostatas vēža pacientu biedrība sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv ir iesniegusi priekšlikumu par mūsdienīgu un efektīvu medikamentu prostatas vēža ārstēšanai iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Sabiedrībai un politiķiem atbalstot mūsu ierosinājumu, prostatas vēža pacientiem, kuriem nepalīdz noteikti ārstēšanas veidi, un pastāv augsts metastāžu risks, būtu pieejama moderna, citās valstīs atzīta un lietota terapija. Šīs zāles pacientiem būtiski samazina sāpes, kustību ierobežojumus, retāk iespējami kaulu lūzumi un citas komplikācijas. Lietojot terapiju, samazinās prostatas pacienta nāves risks, palielinās dzīvildze, pacients ir darbaspējīgs, spēj vadīt automašīnu un veikt citas aktivitātes. Tāpēc aicinu lasītājus atbalstīt prostatas vēža ārstēšanas uzlabošanu, parakstot šo iniciatīvu "https://manabalss.lv/par-efektivam-porstatas-veza-zalem-viriesu-veselibai/show".

Ceru, ka valsts attieksme pret saviem iedzīvotājiem kā pacientiem uzlabosies un onkoloģisko un citu slimību ārstēšanai vajadzīgie līdzekļi tiks piešķirti. Politiķiem novēlu aukstasinību, lai valsts budžeta līdzekļus sadalītu vispareizākajā un efektīvākajā veidā. Tajā pat laikā ceru, ka no politiķiem sagaidīsim ne tikai neapšaubāmi nepieciešamos, taču bezkaislīgos norādījumus par masku valkāšanu un ierobežojumu ievērošanu, bet arī mazliet vairāk cilvēciskas attieksmes un iejūtības.