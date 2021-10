Puse Jūrmalas, Alūksnes, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Saulkrastu un Valmieras novadu iedzīvotāju ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19, šim rādītājam tuvojas Rīga, kā arī Cēsu, Limbažu un Ropažu novads, kuros vakcināciju uzsākuši 49% iedzīvotāju. Par to informē Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa.





Senioru vakcinācija

Kopumā visvairāk senioru (vismaz ar vienu devu) vakcinēti Valmieras, Saldus, Limbažu, Cēsu un Mārupes novadā. Šajos novados vairāk nekā 70 % senioru ir saņēmuši vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu (vecuma grupās no 60 līdz 69, kā arī no 70 līdz 79 gadiem). Tāpat šajos novados ir augstākie vakcinācijas rādītāji vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem (vismaz vienu devu saņēmuši vairāk nekā 60 % senioru). Vecuma grupā virs 90 gadiem visaktīvāk vakcīnu pret Covid-19 ir saņēmuši Valmieras novada iedzīvotāji – 48 %.





Vidējās vecuma grupas iedzīvotāju vakcinācija

Kopumā vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem visvairāk vakcīnas pret Covid-19 saņēmuši Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Valmieras novada un Rīgas iedzīvotāju. Piemēram, vecumā no 30 līdz 39 gadiem Mārupes novadā vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši jau 75 % iedzīvotāju, bet vidēji valstī - vairāk nekā puse jeb 57 %.



Pusaudžu un jauniešu vakcinācija

Arī vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem kopumā ar pirmo devu visvairāk vakcinēto ir Mārupes novadā – 54 %, un jau 73 % pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem ir uzsākuši vakcināciju pret Covid-19. Augsts jauniešu vakcinācijas rādītājs ir arī Ādažu novadā, kurā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar vismaz vienu devu vakcinēti 72 %, bet vidēji valstī šajā vecuma posmā – 59 %. Pusaudžu un jauniešu vakcinācija visaktīvākā ir Rīgā, kā arī Ādažu, Ķekavas un Mārupes novadā.



Vakcinācijas pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties dažādu ražotāju vakcīnas. Vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, izbraukuma vakcinācijā mājās (senioriem 80+) un apdzīvotās vietās.