Re:Check: Instagramere tirgo sulu vēža ārstēšanai, PTAC plāta rokas

“Čau, mani mīļie Instagram draugi!” – hiperoptimistes balsī video iesāk sieviete ar žilbinošu smaidu, mākslīgi pagarinātiem matiem un efektam uzliktām rotaļīgām kaķa ausīm. Turot pudeli ar brūnu šķidrumu, viņa saviem 6000 Instagram profila sekotājiem aizrautīgi stāsta, ka “šī sula fantastiski strādā ar asinsriti, asinsvadiem, sirdi, viņa iznīcina vēža šūnas Pat, ja ir jau vēzis, viņa iznīcina tā metastāzes.” Mediķa izglītībai pat tuvumā nepabijusī Kate Vegmane ir sliktākais no veselības un skaistuma industrijas influenceru veidiem — tirgotājs, kas melo par pārdodamā produkta palīdzību smagu slimību ārstēšanā.

Ietekmele reklamē noni — siltajās zemēs sastopama krūmauga — sulu (latviski cintronlapu morinda). Sieviete stāsta, ka to dzērusi jau bērnībā, jo viņas mamma to izplatīja. Diemžēl tai klāt bijis daudz konservantu, bet nu Kates rīcībā ierobežotā daudzumā no Āfrikas nonākusi noni sula “bez visām ķīmijām un konservantiem”. Dzers pati un pārējās pudeles labprāt pārdos sekotājām.

“Viena no tādām brīnumlietām ir tā, ka šis fantastiskais auglis aptur vēža šūnu veidošanos. Pat, ja ir iesākušās metastāzes, tad viņš to aptur. Tas ir tiešām tāds brīnumlīdzeklītis,” stāsta sieviete un uzskaita vēl lērumu citu šīs sulas labo īpašību. Iedzer, saviebjas — garšīgi nav, taču ko veselības labā neizdarīsi.









Daļa video materiālu Kates profilā vairs nav saglabājušies, piemēram īsie stāsti par to, cik ātri visas pudeles izpirka un cik laba ir tieši viņas pārdotā, nevis sulas no veikala. Video avots: instagram.com/katevegmane

Uz jautājumiem par to, kas ir avots solītajiiem brīnuemefektiem, Kate Re:Baltica norāda, ka par noni sulas spējām ārstēt vēzi esot plaši aprakstīts internetā, savukārt to, ka zemāk aprakstītā eļļa ārstē psoriāzi, viņa zinot no klientu atsauksmēm.

“Šie apgalvojumi nav patiesi,” par noni sulas spējām apturēt vēzi un iznīcināt metastāzes saka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onkologs Viktors Kozirovskis. Lai ko tādu apgalvotu, nepieciešami kvalitatīvi klīniski pētījumi: “Ja būtu atrasta tāda augļu sula, kura varētu izārstēt vēzi, tas cilvēks būtu Nobela prēmijas laureāts.”

Ārsts uzskata, ka šādas informācijas izplatīšana ir bīstama, jo cilvēki, kuriem diagnosticēts vēzis, ir īpaši neaizsargāti — izmisumā gatavi ticēt jebkam, kas sola atveseļoties vai pagarināt mūžu. Onkologs praksē ne reizi vien saskāries ar līdzīgiem stāstiem par brīnumproduktiem, piemēram, bijuši pacienti, kas lūdz vēnā ielaist sodas maisījumu, jo lasījuši, ka tas līdz.

Par sodas labajām īpašībām vienā no videomateriāliem runā arī Kate. Šoreiz viņa neko nepārdod, vienkārši dalās atklājumos. Soda esot jāsajauc ar ūdeni un citronu, maisījums mēneša garumā jādzer trīs reizes dienā. Šāda terapija organismā likvidēšot skābo vidi, kas “sekmē gan vēža, gan citu iekaisumu rašanos”.

Onkologs skaidro, ka pamata šādiem apgalvojumiem nav: “Sabiedrībā tāds izplatīts mīts, ka skāba vide veicina vēža šūnu augšanu. No šiem apgalvojumiem izriet drastiskas diētas, ar kurām daži pacienti sevi noved līdz kapam. (..) Šī teorija neiet kopā ar to, ko šobrīd ārsti un zinātnieki ir izpētījuši par vēža rašanos. Galvenais ir izmaiņas gēnos un traucējumi šūnu dalīšanās ciklā, kad šūna sāk nekontrolēti dalīties, nevis skāba vai sārmaina vide.”

Viens no pazīstamākajiem “sodas terapijas” sludinātājiem ir itālis, kādreizējais ārsts, Tulio Simončini. Viņš savulaik apgalvoja, ka sodas injekcijas var ārstēt vēzi. Šobrīd Simončini ir cietumā par slepkavību — viņš, “ārstējot” ar sodu, nogalināja pacientu, kuram bija smadzeņu audzējs.

Trūkst elementāru ķīmijas zināšanu Neizpratnē par Kates apgalvojumiem, ka jāmaina “organisma skābums”, ir Veselības centra 4 gastroenteroloģe Ilona Vilkoite: “Ja izjaucam asiņu PH līmeni, nav ilgi jāgaida, līdz nonākam reanimācijā. Tas ir nopietns stāvoklis, kad organisms netiek galā ar skābju un sārmu balansu. Tur ir darbs reanimatologiem.”

Kate arīdzan stāsta, ka “dzeramā soda savienojumā ar citronu maina skābo kuņģa vidi uz sārmainu”. Ārste uzsver, ka šim izteikumam trūkst loģikas: “Te ir runa pa astotās klases ķīmijas vielu. Sajaucot sodu, kas ir sārmaina vide, ar citronu, kas ir skāba vide, tā pati par sevi neitralizējas. Iedzeram neitrālu šķīdumu.” Pat, ja citronu no receptes izņemtu, mainīt kuņģa vidi šādi nemaz neesot iespējams: “Mums kuņģī ir skāba vide. Cik mēs sodu tur gāztu, kaut mēs paku izēdam, kaut visus veikala plauktus izpērkam ar sodu, jebkurā gadījumā tā neitralizēsies. Soda trīsreiz dienā nekādu vidi tur neizmainīs.”

Eļļa, kas izārstē neārstējamo Sievietes Instagram profils teju vai plīst pušu no brīnumefektiem, kurus viņu piedēvē ikdienišķiem produktiem. Daļu viņa arī tirgo, tāpēc brīnumefekti kalpo par reklāmu.

No Kates var nopirkt balinošus līdzekļus zobiem, kokosriekstu eļļu, kakao sviestu, eksotiska augļa sulu un ēteriskās eļļas. To pašu, ko veikalā, taču sieviete skaidro — tur atrodamie esot pilni ar “ķīmiju”, savukārt no viņas pirktie ir tīri, ar īpaši augstu uzturvērtību. Tik augstu, ka vienkārši iznīcina atsevišķas slimības, tai skaitā vēža metastāzes un hroniskas ādas saslimšanas.

Visbiežāk novērojams piedāvājums pirkt kokosriekstu eļļu. To Katei kāds piegādā no Rietumāfrikas valsts Ganas. Sievietes sekotājas pat stājas rindā, lai tiktu pie sava “kokosiņa”. Un kā nu ne — eļļa ārstējot psoriāzi un dermatītu. Turklāt tās sastāvā “ir dabīgais SPF krēmiņš”, tāpēc labi noder sauļojoties. Vismaz tā viņa saka.

Re:Baltica/Re:Check arī nolēma tikt pie brīnumlīdzekļa. Mums palaimējas. Lai gan līdz nākamajai piegādei kāds laiciņš gaidāms, Katei bija saglabājies neliels eļļas iepakojums. Nav pārāk dārgi — 40 mililitri izmaksā četrus eiro.

Ar Kati satiekamies brīvdienā. Viņa sēž pie galdiņa ēstuvē un sagaida ar tikpat laipnu smaidu kā savos video. Eļļa iepakota nelielā kastītē ar rozā uzlīmi “Coco Love by Kate”. Kastītē ir arī konfekte. “Saldākai dzīvei,” viņa smaida.



Sieviete līdzjūtīgi uzklausa stāstu par ilgstošo psoriāzi un saka, ka “kokosiņš” noteikti līdzēs. Lai to apliecinātu, telefonā uzmeklē kādas klientes bildes. Pirmajā no tām tuvplānā redzams vēders ar milzīgiem izsitumiem, bet otrā teju tīra āda. “Noteikti uzraksti man pēc tam, kā tev gāja,” mudina Kate.

Pārbaudīt, vai eļļa ārstē psoriāzi, neriskējam. To arī neiesaka darīt Veselības centra 4 dermatoloģe Tatjana Ļinova. Kokosriekstu eļļa esot labs ādas mīkstinātājs, taču apgalvot, ka tā ārstē hroniskas saslimšanas, nevarot. Ārste uzsver, ka psoriāzi šobrīd nemaz nevar izārstēt. Tādu zāļu nav, iespējama tikai kontrole.

Ļinovu dara uzmanīgu arī Kates apgalvojumi, ka eļļā “ir dabīgais SPF krēmiņš” un to var izmantot sauļojoties. SPF ir aizsardzības faktora mērvienība, kas raksturo līdzekļu spēju ādu aizsargāt no saules stariem. “Kokosriekstu eļļas radītais SPF nebūs vairāk par 5-8, tas ir daudz par maz normālai aizsardzībai. Normāli būtu vismaz 25-30,” saka dermatoloģe. Viņa uzsver, ka tik maza aizsardzība, atrodoties saulē, ir ceļš uz ādas vēzi.

Pēc lūguma e-pastā pienāk arī rēķins, kurā gan parādās pakalpojumi, kādus neesmu pirkusi — piegāde pakomātā. Sieviete nevar paskaidrot, kāpēc tā, bet solās atsūtīt jaunu rēķinu. No dokumenta redzams, ka Kate nemaksā PVN, tātad brīnumu tirgošanas bizness nav pārsniedzis 40 000 eiro apgrozījumu gadā. Novembra beigās viņa reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja. Tātad viss, kas pārdots pirms tam, visdrīzāk tirgots bez tik pasaulīgām parādībām kā uzskaite un nodokļi. Kate apstiprina, ka tā esot, bet savu saimniecisko darbību viņai esot jāapspriež tikai ar Valsts ieņēmumu dienestu un to viņa jau esot nokārtojusi.

“Viennozīmīgi, ka šāda informācija par produktu kā reklāma nedrīkst tikt sniegta,” pēc Kates video noskatīšanās skaidro Patērētāju tiesību aizsardzības cetra direktore Baiba Vītoliņa: “Ārstnieciskas īpašības piedēvēt produktam nedrīkst.” Vai un kā PTAC konkrētajā situācijā rīkosies, lai gan notikušajā saskatāmas gan maldinošas reklāmas, gan negodīgas komercdarbības pazīmes, Vītoliņa nekomentēja. Tam esot nepieciešama izmeklēšana. Lai Re:Baltica rakstot iesniegumu.