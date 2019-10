Sāk kampaņu ar aicinājumu vakcinēties grūtnieces un bērnus

17. oktobrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju atklāja sabiedrības informēšanas kampaņu “Neļauj gripai jūs noķert.” Tās mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju, bet sevišķi grūtnieču un bērnu vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, vakcinēšanos pret gripu, palielināt sabiedrības kopējo izpratni par vakcinēšanās nozīmi, kā arī informēt par tās pieejamību, drošumu un efektivitāti, īpaši uzsverot tās sabiedrības grupas, kurām ir augsts ar gripu saistīto komplikāciju risks.





“Ikgadēja vakcīna ir ne vien drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi, bērnus un tuviniekus no smagām gripas komplikācijām, bet arī viens no veselas, darbspējīgas un ekonomiski nodrošinātas sabiedrības priekšnosacījumiem. Tāpēc aicinu būt atbildīgiem pret sevi, saviem bērniem un apkārtējiem cilvēkiem un doties uz tuvāko ārstniecības iestādi, lai saņemtu pretgripas vakcīnu,” uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.





SPKC Infekciju slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsver ikgadējas vakcīnas nozīmi, norādot, ka organisma imunitāte pret gripu laika gaitā vājinās, ko ietekmē arī gripas vīrusu nemitīgā mainība. “Pret gripu katru gadu jāvakcinējas laikus – jau rudenī, negaidot brīdi, kad parādīsies gripas saslimstības pieaugums. Pretgripas vakcīna vai novērš slimību, vai ievērojami saīsina un atvieglo slimības gaitu, kā arī galvenais – mazina iespējamo gripas komplikāciju risku, kas sevišķi svarīgi ir grūtniecēm, bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, kā arī citām riska grupām – personām ar dažādām hroniskām slimībām,” skaidro eksperts.





“Ikgadēja pretgripas vakcīna ir neliels, bet neatsverams ieguldījums savā veselībā, lai, sākoties gripas epidēmijai, no saslimšanas pasargātu sevi, bērnus un apkārtējos. Sevišķi svarīgi vakcinēties pret gripu ir tieši grūtniecēm, jo zīdaiņi pretgripas vakcīnu var saņemt no sešu mēnešu vecuma. Tādējādi pretgripas vakcīna no smagām gripas komplikācijām pasargā gan topošo māmiņu, gan arī viņas mazuli līdz sešu mēnešu vecumam. Turklāt, no šī gada 1. oktobra grūtniecēm vakcīnu 100% apmērā apmaksā valsts,” stāsta Veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā Dace Rezeberga, īpaši aicinot vakcinēties grūtnieces.





“Gripa ir akūta, sevišķi lipīga vīrusu infekcija, kas var izraisīt smagas komplikācijas arī pilnīgi veselam cilvēkam, kurš neietilpst nevienā no riska grupām. Gripas infekcijas galvenais avots ir slimais cilvēks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka, piemēram, ģimenē pretgripas vakcīnu saņem ne vien grūtnieces, bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešu vecumam, hroniskie slimnieki un cilvēki vecumā pēc 65 gadiem, bet arī viņu ģimenes locekļi un tuvinieki. Tas palīdz stiprināt kolektīvo aizsardzību pret gripu, kā arī ir liels psiholoģiskais atbalsts riska grupu pārstāvjiem,” ģimenes locekļu un tuvinieku lomu skaidro ģimenes ārsts Ainis Dzalbs.



Par riska grupām, kurām valsts kompensē gripas vakcīnu, iespējams uzzināt šeit: bit.ly/riskagrupas





Savukārt kampaņas vēstnese un topošā māmiņa Lelde Ceriņa uzsver nepieciešamību sazināties ar savu ginekologu vai ģimenes ārstu un paļauties uz zinātniski pārbaudītu informāciju. “Pieņemot lēmumu vakcinēties pret gripu, vispirms man bija svarīgi konsultēties ar manu ginekologu un par šo tēmu iegūt uzticamu informāciju. No sava ginekologa saņēmu apstiprinājumu, ka vakcinācija pret gripu ir ne vien droša jebkurā grūtniecības trimestrī, bet arī efektīvākais veids, kā es varu pasargāt gan sevi, gan savu mazuli no smagām gripas komplikācijām. Tāpēc es aicinu visas topošās māmiņas un bērnu vecākus konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai ginekologu un savlaicīgi vakcinēties pret gripu,” norāda L. Ceriņa.