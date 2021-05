Sākas 16-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija

No 17. maija tiek uzsākta 16-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Pieteikties var vietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas iestādē ir pieejama Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 36 226 jaunieši 16 un 17 gadu vecumā. Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to ir jaunieši paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.

Vakcinācija pret Covid-19 16-17 gadus veciem jauniešiem notiks ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādes vai ģimeņu ārstu praksēs.

Pieteikties vakcinācijai liela mēroga vakcinācijas centrā var:

Vietnē www.manavakcina.lv , ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv , izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku. Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

Svarīgi! Piesakoties manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, jāizvēlas liela mēroga vakcinācijas centrs šajās pilsētās: