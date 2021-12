No 16.decembra vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens bērns no piecu gadu vecuma, taču vakcinācija īpaši ieteicama ir bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, piemēram, ar virssvaru, cukura diabētu, smagiem imūnsistēmas traucējumiem, hroniskām kardiovaskulārajām un nieru slimībām, kā arī onkoloģiskām saslimšanām, šodien preses konferencē informēja Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja, asoc. prof. Dr. med. Dace Zavadska. Par to informē Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Zaiga Barvida.



Bērniem ar hroniskām saslimšanām līdzīgi kā pieaugušajiem, ir augstāks risks nopietnāk saslimt ar Covid-19. Riskus, saslimstot ar Covid-19, bērniem rada ne tikai blakus saslimšanas. Latvijā novēroti arī gadījumi, kad bērniem dažās nedēļās pēc Covid-19 izslimošanas attīstījies pediatriskais multisistēmu iekaisuma sindroms ar ilgstoši paaugstinātu temperatūru, acu apsārtumu, kuņģa, sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem un citām izpausmēm, uzsver profesore Zavadska.

“Tieši riska grupās esošo bērnu vecāki ir vieni no tiem, kuri vakcīnu papildu drošībai cīņā ar Covid-19 ir gaidījuši visvairāk. Tāpat par bērnu vakcināciju aktīvi interesējas tās mammas un tēti, kuru bērni ir vecuma grupā 9 līdz 11 gadi - šo nodrošinājumu vēlas, lai mazinātu ierobežojumus ierastajam dzīves ritmam. Kā zināms, pētījumi apliecina, ka ilgstoša mājsēde un ierobežojumi negatīvi ietekmē bērnu un jauniešu sociālās aktivitātes un, attiecīgi, arī viņu mentālo stāvokli,” atklāj vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

“Latvija ir reaģējusi ātri un veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai veiksmīgi uzsāktu bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcināciju, esam īsā laikā nodrošinājuši gan vakcīnu pieejamību, gan procesa organizāciju,” informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcinācija notiek pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēs (poliklīnikās, veselības centros un slimnīcās). Pieteikt bērnu vakcīnai var vecāki vai likumiskie pārstāvji pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādē, kā arī zvanot 8989. Pirms tam aicinām pārliecināties, vai ģimenes ārsta praksē vai ārstniecības iestādē ir pieejama Pfizer-BioNTech bērnu vakcīna Comirnaty. Par to pārliecināties var šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/bernu-vakcinacija .

Vakcinācija notiek vecāka vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Līdzi jāņem šādi dokumenti: bērnam – pase vai personas apliecība (ja ir), vecākiem vai likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu - ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara.

“Vakcinējot bērnus pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, vecākiem tā ir ierasta vide, kurā regulāri notiek gan bērnu apskate, gan veiktas vakcinācijas kalendāra manipulācijas, arī ģimenes ārsti labāk pārzina savu mazo pacientu veselību un vecāki varēs uzdot visus interesējošos jautājumus,” skaidroja Juhņēviča.

Speciālisti norāda, ka bērniem, atšķirībā no pieaugušajiem, tiek rekomendēts ilgāks starplaiks starp 1. un 2. vakcīnas devas saņemšanu - bērniem tie ir 3 mēneši. Ja bērnam kādu iemeslu dēļ ir nepieciešams saņemt otro devu ātrāk par noteikto laiku, tas ir pieļaujams, saskaņā ar vakcīnas reģistrāciju (reģistrētais intervāls starp 1. un 2. devas lietošanu ir 21 diena).

Vakcinācijas sertifikāts bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem būs izmantojams 15.dienā pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas. To bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis varēs lejupielādēt vietnē https://covid19sertifikats.lv/ .

Kā jebkuriem citiem medikamentiem, arī katrai Covid-19 vakcīnai, tostarp arī bērniem paredzētajai, pirms izmantošanas Eiropas Savienībā jāatbilst stingrām kvalitātes, drošuma un efektivitātes pierādījumu prasībām. Gan pieaugušo, gan bērnu vakcīnas pret Covid-19 ir drošas, pārbaudītas un stiprina imunitāti cīņā ar Covid-19.











Jautājumi un atbildes par bērnu vakcināciju



Vai vakcīna pienākas visiem bērniem?Balstoties uz PVO un EZA publicētajiem pētījumiem un ar mērķi stiprināt imunitāti, un mazināt saslimšanas riskus, vakcīnu var saņemt ikviens bērns, kurš ir vismaz 5 gadus vecs.



Ar ko atšķiras bērnu un pieaugošo vakcīna?

Bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcinācijai pret Covid-19 tiek izmantota Comirnaty 10 µg (mikrogramu) vakcīna, savukārt bērniem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem devas lielums vakcīnai Comirnaty ir 30 µg (mikrogrami). Bērnu vakcīna atšķiras pēc devas lieluma, tas ir trīs reizes mazāks un lai atvieglotu medicīnas personāla ikdienas darbu, marķēta ar oranžu vāciņu.



Kā varu pieteikt bērnu vakcinācijai?

Bērnu vakcinācija notiek pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēs. Pieteikt bērnu var māte, tēvs vai likumiskais pārstāvis, sazinoties ar ģimenes ārstu, ārstniecības iestādi, vai zvanot uz tālruni 8989. Aicinām iepriekš pārliecināties, ka vakcinācijas punktā ir pieejamas Pfizer-BioNTech bērnu vakcīna Comirnaty. Aktuālā informācija par vakcinācijas kabinetiem, kuros ir pieejamas Pfizer-BioNTech bērnu vakcīnas Comirnaty ir atrodama https://www.vmnvd.gov.lv/lv/bernu-vakcinacija .

Vakcinācija notiek vecāka vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Līdzi jāņem šādi dokumenti: bērnam – pase vai personas apliecība (ja ir), vecākiem vai likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu - ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara.



Kur notiek bērnu vakcinācija?

5 – 11 gadus vecu bērnu vakcinācijai izvēlētas ģimenes ārstu prakses un ārstniecības iestādes. Pirms pieteikšanās aicinām pārliecināties, ka vakcinācijas punktā ir bērniem paredzētā vakcīna.







Vai vakcinēt bērnu pret Covid-19, ja viņam ir smagas hroniskas saslimšanas?

Vakcinācija prioritāri ir nepieciešama bērniem ar jau esošiem veselības traucējumiem – onkoloģiskām saslimšanām, virssvaru, cukura diabētu, kardiovaskulārām fona saslimšanām un citām hroniskām slimībām.





Kur vērsties, ja rodas šaubas par vakcināciju?

Ja rodas kādas šaubas vai ja bērnam ir, piemēram, kādas hroniskas saslimšanas, tad pirms vakcīnas saņemšanas aicinām pieteikt vizīti pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, lai pārrunātu bērna individuālo veselību un ar to saistītos jautājumus.



Kad bērni varēs saņemt 2.vakcīnas devu?

Bērniem, atšķirībā no pieaugušajiem, tiek rekomendēts ilgāks starplaiks starp 1. un 2. vakcīnas devas saņemšanu - bērniem tie ir 3 mēneši. Ja bērnam kādu iemeslu dēļ ir nepieciešams saņemt otro devu ātrāk par noteikto laiku, tas ir pieļaujams, saskaņā ar vakcīnas reģistrāciju (reģistrētais intervāls starp 1. un 2. devas lietošanu ir 21 diena).



Manam bērnam tūlīt būs 12 gadi, kura vakcīnas deva viņam ir jāsaņem?

Devas lielums tiek balstīts uz bērna vecumu pirmās devas vakcinācijas dienā. Ja bērnam gadi no 11 uz 12 mainās laikā no pirmās līdz otrās devas saņemšanai, tad gan kā pirmā, gan otrā deva tiek saņemta bērna vakcīnas deva.



Vai var vakcinēt bērnu pret Covid-19, ja nesen saņemta cita vakcīna?

Covid-19 vakcīnas gan bērniem, gan pieaugušajiem var ievadīt vienlaicīgi ar citām vakcīnām, tajā pašā dienā vai jebkādā intervālā pirms un pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas.



Vai bērnu ir nepieciešams vakcinēt, ja ir pārslimots Covid-19?

Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību pret Covid-19, arī bērniem, kuri ir pārslimojuši Covid-19 (ko apliecina pozitīvs PCR testa rezultāts medicīniskajā dokumentācijā), ir jāvakcinējas. Šādā gadījumā pietiek ar vienu vakcīnas devu.



Kāpēc bērniem starp abām vakcīnu devām ir tik garš laika intervāls?

Bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem individuālās aizsardzības spēja pēc vienas saņemtas mRNS vakcīnas devas uzskatāma par būtisku un īslaicīgi pietiekamu, lai novērstu vidēji smagu, smagu saslimšanas gaitu un hospitalizācijas nepieciešamību. Pamatojoties uz pētījumiem un citu valstu pieredzē balstīto informāciju, arī viena deva sniedz ievērojamu efektivitāti gan asimptomātiskas, gan vieglas gaitas novēršanai. Pirmās devas radītā aizsardzība par optimālu ir uzskatāma 14 dienas pēc vakcīnas ievades.



Kādas organisma reakcijas var būt bērniem pēc vakcīnas?

Bērniem pēc vakcīnas saņemšanas var būt tādas pašas reakcijas kā pieaugušajiem – apsārtums, pietūkums vai sāpes injekcijas vietā, drudzis, nogurums, slikta pašsajūta, reibonis, galvassāpes, slikta dūša, vemšana. Šie simptomi izzūd dažu dienu laikā (1-3 dienās) un ārstēšana nav nepieciešama.



Ko darīt, ja simptomi saglabājas ilgāk kā 3 dienas?

Ja pamanāt, ka simptomi pēc vakcīnas saņemšanas nepazūd trīs dienu laikā, lūdzu, sazinieties ar savu ģimenes ārstu.



Kas garantē vakcīnas drošumu?

Ikvienai Covid-19 vakcīnai, tajā skaitā arī bērniem paredzētajai vakcīnai, ko izmanto Eiropas Savienībā, pirms tam ir jāizpilda stingras kvalitātes, drošuma un efektivitātes pierādījumu prasības, tieši tāpat kā jebkuriem citiem medikamentiem. Nekādas atkāpes no šīm pamatprasībām nav iespējamas. Gan bērniem, gan pieaugušajiem izmantotā vakcīna ir droša un pārbaudīta.





Kad un kā bērni iegūs sertifikātus?