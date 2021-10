Senioriem blaknes no vakcīnām pret Covid-19 ir visretāk

Gan vakcīnu klīniskie pētījumi, gan jaunākie medicīniskie dati uzrāda interesantu saistību starp blakusparādību sastopamību pēc vakcinācijas pret Covid-19 un cilvēka vecumu: gados vecākiem cilvēkiem un senioriem blakusparādības ir mazāk sastopamas nekā gados jaunajiem vakcīnas saņēmējiem.



Tāpēc senioriem vismazāk būtu jābažījas par vakcīnu pret Covid-19 ietekmi uz pašsajūtu un nevajadzētu atlikt vakcināciju, jo pats Covid-19 vīruss gan vissmagāk skar tieši seniorus.

Visā pasaulē vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu saņēmuši jau gandrīz 3,6 miljardi cilvēku. Vakcīnas ir drošs un efektīvs veids, kā no vīrusa pasargāt sevi un apkārtējos, taču tām mēdz būt īslaicīgas blakusparādības, piemēram, galvassāpes, sāpes dūriena vietā un nogurums. Absolūtam vairākumam cilvēku šīs blakusparādības ir vieglas un izzūd dažu dienu laikā.



ASV Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka biežākās un izplatītākās Covid-19 vakcīnas blakusparādības var būt sāpes, apsārtums, pietūkums injekcijas vietā, tāpat mēdz būt nogurums, galvas un muskuļu sāpes, retāk drudzis, drebuļi, slikta dūša.[1] Visas iespējamās blakusparādības tiek stingri uzraudzītas, un par tām ir rakstīts vakcīnu lietošanas instrukcijās.



Pēc vakcinācijas blakusparādības neattīstās visiem cilvēkiem vienādi – tās var parādīties jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā un gan pēc pirmās, gan otrās vakcīnas devas saņemšanas. Tāpat tās var neparādīties vispār. Taču ir vēl kāds interesants fakts, kuru atklājuši Pitsburgas Universitātes medicīnas centra pētnieki, izpētot datus par reģistrētajām blakusparādībām. Senioriem pēc jebkuras Covid-19 vakcīnas ir novērojams mazāk blakņu nekā jaunākiem cilvēkiem.[2]

Kāpēc vecākiem cilvēkiem blakņu ir mazāk? Eksperti skaidro, ka iespējamais iemesls ir saistīts ar cilvēka imūno sistēmu un tās izmaiņām laika gaitā. Jebkuras vakcīnas saņemšana cilvēka organismā izraisa imūnsistēmas reakciju un tādējādi var izraisīt arī blaknes. Jaunākiem cilvēkiem parasti ir spēcīgāka imūnsistēma, kas nozīmē spēcīgāku imūnreakciju pret vakcīnu un lielāku blakusparādību biežumu. Savukārt gados veciem cilvēkiem imunitāte parasti ir vājāka, tādējādi – mazāka imūnreakcija un retākas blaknes.



Tas, ka nekādas blaknes pēc vakcīnas saņemšanas neparādās, nenozīmē, ka organisms neveido aizsardzību pret Covid-19. Plaša mēroga klīniskie pētījumi visā pasaulē apliecina visu šobrīd Eiropas Savienībā un ASV apstiprināto vakcīnu augsto efektivitāti, lai novērstu inficēšanos, kā arī smagu slimības gaitu gadījumos, kad inficēšanās tomēr notiek. Tajā pašā laikā jāatceras, ka starp nevakcinētajiem Covid-19 infekcija vissmagāk skar tieši seniorus. Vakcinācija ir drošākais veids, kā sevi pasargāt no smagas slimības, it sevišķi senioriem. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka tieši gados vecākie iedzīvotāji visbiežāk pēc Covid-19 inficēšanās nonāk slimnīcā un cieš no smagas slimības gaitas.[3]



Materiāls tapis sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu



Informācijas avoti:

[1] ASV Slimību profilakses un kontroles centrs. (2021). Possible Side Effects After Getting a COVID-19 Vaccine. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

[2] Pitsburgas Universitātes medicīnas centrs (2021). How Age and Sex Could Affect COVID-19 Vaccine Side Effects. https://share.upmc.com/2021/04/age-and-sex-covid-19-vaccine/

[3] Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs. (2021). Assessing SARS-CoV-2 circulation, variants of concern, non-pharmaceutical interventions and vaccine rollout in the EU/EEA, 16th update. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/weekly-surveillance-report