Sirdsklauves, nogurums un gribas ēst krītu?

Nogurums, bāla sejas āda, elpas trūkums un reiboņi ir vien dažas no pazīmēm, kas liecina par dzelzs trūkumu organismā, no kā cieš viss ķermenis. Kā atpazīt dzelzs trūkumu un kā to ikdienā iespējams uzņemt nepieciešamajā daudzumā, skaidro farmaceite Zane Melberga.



Kas ir dzelzs deficīts?

Viena no galvenajām dzelzs funkcijām organismā ir tā piedalīšanās sarkano asins šūnu jeb eritrocītu un hemoglobīna ražošanā. Papildu tam dzelzs ir nepieciešams arī mūsu muskuļaudu funkcionēšanai, saistaudu veidošanai, normālai augšanai un organisma attīstībai, kā arī dažu hormonu, piemēram, x un y ražošanai. Dzelzs deficīts ir viens no visizplatītākajiem uzturvielu trūkumiem, ar ko biežāk saskaras sievietes. Tā trūkums ietekmē visu organismu un fizisko labsajūtu, turklāt var izraisīt arī anēmiju.



Dzelzs deficīta galvenās riska grupas

Galvenās dzelzs deficīta riska grupas ir bērni no 6 mēnešiem līdz 2 gadu vecumam, tostarp agrīnā vecumā ilgstoša mazasinība veicina arī dzelzs deficītu vēlāk – pieaugot. Pie riska grupām pieskaita arī grūtnieces un barojošās mātes, pusaudžus (īpaši meitenes), sportistus un dejotājus pusaudžu vecumā, sievietes – profesionālas dejotājas un mākslas vingrotājas, kā arī gados vecākus cilvēki ar hroniskām slimībām.

Farmaceite norāda – lai noteiktu dzelzs trūkumu, reizi gadā nepieciešams veikt pilnu asins analīzi un noteikt feritīna līmeni. Tāpat ik gadu dzelzs saturs asinīs ir jānosaka veģetāriešiem un vegāniem, un cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma. Šīs analīzes jāveic arī bērniem 1 gada vecumā, pacientiem ar kuņģa zarnu trakta saslimšanām un citām hroniskām saslimšanām, kā arī pacientiem, kam ir kāds no dzelzs trūkuma simptomiem.





Astoņas pazīmes, kas liecina par dzelzs trūkumu

1. Nogurums

Ja organismam trūkst dzelzs, audiem netiek piegādāts pietiekami daudz skābekļa, un līdz ar to ķermenim trūkst enerģija. Tiesa, noguruma cēlonis var būt arī virkne citu saslimšanu vai arī tavs pārlieku saspringtais dzīves ritms. Ja nogurums ir pastāvīgs un to pavada izteikts vājums, aizkaitināmība un grūtības koncentrēties, vērsies pie speciālista, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes.





2. Kāre pēc neēdamām lietām

Dzelzs deficīta gadījumā organisms spēj reaģēt neprognozējami – atsevišķi anēmijas pacienti izjūt spēcīgu vēlmi ēst neēdamus produktus, piemēram, ledu, krītu, mālu, papīru vai zemi.





3. Matu izkrišana

Dzelzs anēmija liek ķermenim darboties izdzīvošanas režīmā, jo iegūto skābekli organisms izmanto, lai nodrošinātu primārās funkcijas. Rezultātā iespējams novērot pastiprinātu matu izkrišanu, un matu stāvoklis ievērojami pasliktinās – tie kļūst trausli un nespodri.



4. Elpas trūkums

Neatkarīgi no tā, cik dziļi tu elpo, ja tavs skābekļa līmenis ir zems, jutīsi, ka tev ātri vien sāk pietrūkt gaisa. Ja pamani, ka pietrūkst elpas, darot to, ko parasti dari bez liekas piepūles – kāpšana pa trepēm, ikdienas treniņš, tad jākonsultējas ar ārstu.





5. Bāla ādas krāsa

Hemoglobīns piešķir ādai veselīgu nokrāsu un vieglu sārtumu. Ja ķermenim tā trūkst, āda var kļūt bāla.



6. Ilgas muskuļu sāpes

Ja organismā trūkst dzelzs, tas nozīmē arī to, ka pēc intensīvām fiziskām aktivitātēm muskuļi atjaunosies lēnāk. Piemēram, pēc treniņa sporta zālē, ļoti iespējams, ka būs spēcīgas muskuļu sāpes, kas nepāries ilgāk nekā parasti.



7. Galvassāpes

Ja ķermenim trūkst dzelzs, tas, pirmkārt, centīsies apgādāt ar skābekli smadzenes un tikai pēc tam citus audus. Tomēr tādā gadījumā smadzenes tāpat saņems mazāk skābekļa nekā tām būtu nepieciešams, lai funkcionētu pilnvērtīgi, tādēļ smadzeņu artērijas var paplašināties, tādējādi radot galvassāpes.



8. Sirdsklauves

Ilgstošas anēmijas gadījumā var rasties dažādas sirds veselības problēmas – neregulāra sirdsdarbība, sirds kambaru paplašināšanās un pat sirds mazspēja. Īpaši piesardzīgiem jābūt tiem, kam jau ir kāda sirdskaite – anēmija stāvokli var saasināt.



Kā uzņemt dzelzi?

Z. Melberga norāda, ka aptiekās pieejami dzelzs preparāti tablešu, kapsulu, sīrupu, šķīdumu, kā arī ūdenī šķīdināmo tablešu formā. Ja pieaugušie biežāk izvēlas dzelzi uzņemt, izvēloties tabletes vai kapsulas, tad bērniem ērti lietojami būs sīrupi. Aptiekās pieejami preparāti, kuru sastāvā ir dzelzs kopā ar citiem vitamīniem – C vitamīnu un В grupas vitamīniem, kā arī mikroelementiem varu un mangānu. Tiem cilvēkiem, kuriem dzelzs preparātu lietošana rada sliktu dūšu, farmaceite iesaka izvēlēties aptiekās pieejamos preparātus, kas ir kā putojošas tabletes. To galvenā priekšrocība ir patīkama apelsīnu garša, kas mazinās sliktas dūšas iespējamību.





Labākie dzelzs avoti

Dzelzs līmeni organismā iespējams paaugstināt arī ar vairākiem augu valsts produktiem – bietēm un to lapām, kāļiem, brokoļiem, kāpostiem, spinātiem, sparģeļiem, pētersīļiem, pākšaugiem – lēcām, kā arī visu veidu pupiņām un zirņiem. Tāpat arī ar ogām un augļiem – zemenēm, upenēm, granātāboliem, plūmēm un aprikozēm. Liels daudzums dzelzs atrodams arī riekstos un žāvētos augļos, taču no dzīvnieku valsts produktiem – liesā liellopā, jērā, cūkas un teļa gaļā, aknās, vistas gaļā, zivīs. Lai gan daudzos dārzeņos, pākšaugos un augļos dzelzs ir pat vairāk nekā gaļā, dažādu citu to sastāvā esošu vielu dēļ no tās organismā uzsūcas tikai niecīgs daudzums, tādēļ, lai organismā būtu pilnvērtīgs dzelzs daudzums, farmaceite iesaka ikdienā lietot dzelzi saturošus uztura bagātinātājus, iepriekš konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu par nepieciešamo ikdienas devu.

Veģetāriešiem un vegāniem īpaši jāpiedomā par ar dzelzi bagātu produktu un uztura bagātinātāju lietošanu uzturā. Ikdienas maltītes ieteicams lietot kopā ar C vitamīnu bagātiem pārtikas produktiem, piemēram, papriku, ogām un brokoļiem, lai palielinātu dzelzs absorbciju. Jāņem vērā, ka dzelzs uzsūkšanos organismā apgrūtina tādi dzērieni kā melnā tēja, vīns, kofeīns, kā arī kakao un enerģijas dzērieni, tāpēc labāk nemalkot tos pie maltītes, bet gan stundu pirms vai pēc maltītes.

Saldummīļiem farmaceite iesaka lietot hematogēnu. Tas ir veselīgs saldums un satur dabīgo elementāro dzelzi anēmijas profilaksei un dzelzs līdzsvara organismā atjaunošanai. Tā kā hematogēna sastāvā dzelzs ir vienīgi organiskas izcelsmes, organisms to viegli uzsūc, ko lielā mērā uzlabo arī tā sastāvā esošie C un B vitamīni.