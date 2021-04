SPKC brīdina par epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos

Šobrīd Latvijā atkal vērojams saslimstības ar Covid-19 pieaugums - ja iepriekš šis rādītājs saruka, tad pagājušajā nedēļā šis rādītājs pieauga par 7,1%, liecina pēdējie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati par pagājušo nedēļu. Kā aģentūru LETA informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja, turpinot monitorēt saslimstības rādītājus, novērojams, ka jaunatklāto gadījumu skaits aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis līdz 3503 inficētajiem, kamēr vēl pirms septiņām dienām šis rādītājs bija 3272 jeb vidēji 513 jauni gadījumi dienā.

Nemainīgs un tendenci saglabājošs ir Covid-19 stacionēto slimnieku rādītājs - septiņu dienu laikā stacionēto skaits samazinājies par 0,2%, savukārt slimnīcās nokļuva vidēji 61 cilvēks dienā, bet pirms septiņām dienām - 62.

SPKC norāda, ka saslimstības pieaugums ir vērojams Vidzemes reģionā. Vienlaikus turpina saglabāties saslimstības pieaugums vecuma grupās no 10 līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem, tomēr pārējās vecuma grupas, analizējot rādītājus pa divām nedēļām, kopumā redzams samazinājums.

Skatoties konkrētāk bērnu vecuma grupas, pieaugums vērojams vecuma grupās no 6 līdz 9 gadiem un no 15 līdz 19 gadiem.

Reizē arī strauji pieaudzis Covid-19 reproduktivitātes koeficents, kas šobrīd ir 1,18, kas vēl nedēļu iepriekš bija 0,83. Tas nozīmē, ka teorētiski 100 sasirgušo patlaban inficē 118 cilvēkus, un šis rādītājs kopumā liecina par Covid-19 izplatības pieaugumu.

Joprojām SPKC aicina īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu, pareizi lietot sejas masku (nosedzot degunu un zodu), izvērtēt nepieciešamību strādāt attālināti, bet ja tas nav iespējams, tad nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Tāpat SPKC atgādina, ka ikviens var ievērot vienu no Covid-19 profilakses pasākumiem - telpu vēdināšanu. Ievērojot visus drošības pasākumus, pieskatot mazus bērnus un dzīvniekus, būtu jāvedina telpas vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimniecībās, kur uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā arī darbavietās un izglītības iestādēs, kur mācību process notiek klātienē.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 210 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par četru sasirgušo nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir nemainīgi augsta. Šobrīd jau piekto dienu nedaudz, bet tomēr aug saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju, kas pašlaik ir sasniedzis 346,5 gadījumus. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 1990 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,845% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 107 818 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6611 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 3209 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 6,5%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.