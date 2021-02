SPKC: Covid-19 drošības pasākumu atvieglošanai Latvijā nav pamata

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits Latvijā otro nedēļu pēc kārtas turpina samazināties, taču tas notiek ļoti lēnām - salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu saslimstība ir samazinājusies par 1,9%, ko Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) raksturojis kā nebūtisku. Kā aģentūru LETA informēja SPKC, Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir 508,7 gadījumi. Tikmēr Igaunijā saslimstība pieaug, un mūsu kaimiņvalsts ar saslimstības rādītāju 648,5 ir otrajā vietā starp Eiropas Savienības valstīm.

Kā atkārtoti uzsver SPKC, lai varētu runāt par epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, kas vienlaikus ļautu salīdzinoši droši mazināt valstī noteiktos drošības pasākumus, saslimstības rādītājam jābūt mazākam par 200 saslimušo uz 100 000 iedzīvotāju jeb ne vairāk kā 270 jaunatklātiem gadījumiem dienā.

Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā veikti kopumā 66 173 testi, un vidējais pozitīvo testu īpatsvars ir 7,3%, kamēr pirms septiņām dienām kopumā bija veikti 68 325 testi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 7,2%. Veikto testu skaita dinamika samazinājusies par 3,1%, veicot vidēji 9453 testus dienā, bet pirms septiņām dienām tika veikts vidēji 9761 tests dienā.

Aizvadītajā nedēļā fiksēti kopumā 4813 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, salīdzinot ar 4906 jauniem gadījumiem pirms septiņām dienām. Analizējot saslimstību reģionos, samazinājums novērots visos reģionos izņemot Kurzemi, kur turpinās neliels saslimstības pieaugums.

Pēdējo nedēļu laikā vērojams neliels saslimstības pieaugums bērnu vidū - šajā demogrāfiskajā grupā visaugstākā saslimstība vērojama 15 līdz 19 gadus veco jauniešu vidū, savukārt mazliet samazinās saslimstība gados vecāko iedzīvotāju vidū vecumā virs 65 gadiem.

Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients Latvijā šobrīd ir 1, bet pirms nedēļas tas bija 0,92. Tas nozīmē, ka patlaban 100 saslimušo teorētiski inficē 100 citus cilvēkus.

Tikmēr stacionēto Covid-19 pacientu skaits pēdējo septiņu dienu laikā ir samazinājies par 16,2% - tika stacionēti vidēji 70 cilvēki dienā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 21.februāra datiem, stacionāros šobrīd ārstējas 819 Covid-19 pacienti, no kuriem 740 cilvēki - ar vidēju slimības gaitu, bet 79 pacienti - ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā atklāti 274 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā arī saņemti ziņojumi par četriem mirušiem Covid-19 pacientiem. Viens no mirušajiem bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, viens - vecumā no 75 līdz 80 gadiem.

Svētdien Latvijā veikti 3334 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 8,5% līdz 8,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 81 793, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1546.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 9705 personām.