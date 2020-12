Stacionāros ar Covid-19 ārstējas dažāda vecuma cilvēki - arī bērni un jaunieši

Stacionāros ar Covi-19 pašlaik ārstējas dažāda vecuma cilvēki - arī bērni un jaunieši, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. Dienests apkopojis datus par 903 stacionētajiem pacientiem uz 20.decembri. Pirmdien stacionēto Covid-19 slimnieku skaits jau sasniedza 983.

No minētajiem 903 cilvēkiem, 53 ir pacientiem slimības gaita ir smaga.

Ar vidēju slimības gaitu stacionāros ārstējas pa trim cilvēkiem vecuma grupās līdz deviņiem gadiem un no desmit līdz 19 gadiem. 20 pacienti ar vidēju slimības gaitu un viens ar smagu stacionēti arī vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem.

Savukārt vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - 42 Covid-19 pacienti ārstējas ar vidēju slimības gaitu, bet divi - ar smagu. Jau lielāks stacionāros ievietoto saslimušo skaits ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem - 91 pacients, no kuriem četriem ir smaga slimības gaita.

Vienlaikus stacionāros ārstējas 138 Covid-19 pacienti vecuma grupā no 50 līdz 59, tostarp 12 ar smagu slimības gaitu.

Vēl 203 stacionētie ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, no tiem 22 cilvēkiem slimības gaita ir smaga.

Vecumā no 70 līdz 79 gadiem slimnīcās ievietoti 218 Covid-19 pacienti, no tiem astoņi ar smagu slimības gaitu.

Tāpat 140 stacionētie ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, trīs no šiem pacientiem ir ar smagu slimības gaitu. Bet 42 stacionētie Covid-19 pacienti ir 90 līdz 99 gadus veci, tostarp viens ar smagu slimības gaitu.