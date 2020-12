Strauji palielinoties Covid-19 pacientu skaitam, Vidzemes slimnīcā varētu uzņemt līdz 70 cilvēkiem, kas būtu par 20 vairāk nekā patlaban, aģentūru LETA informēja SIA "Vidzemes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila. Ceturtdien Vidzemes slimnīcā ārstējas 32 Covid-19 slimnieki, divi no viņiem ar smagu slimības gaitu.

Brila sacīja, ka pagājušajā diennaktī slimnīcā stacionēti trīs Covid-19 pacienti, izrakstīti desmit pacienti.

Izveseļojušies un darbā atgriezušies trīs slimnīcas darbinieki, sacīja Brila.

Gatavojoties iespējamam pacientu skaita pieaugumam, no 25.novembra Vidzemes slimnīca pārprofilēja daļu no vienas Terapijas nodaļas, palielinot Covid-19 pacientiem paredzēto gultu skaitu līdz 50 gultām. Straujāka pacientu skaita pieauguma gadījumā slimnīca varētu uzņemt līdz 70 Covid-19 pacientiem, sacīja Brila.

Viņa informēja, ka jau oktobrī nedaudz tika samazināta plānveida pakalpojumu pieejamība, lai ārstētu Covid-19 inficētos un vienlaikus varētu nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ierastajā režīmā. Tāpēc pašlaik papildu ierobežojumi plānveida pakalpojumiem stacionārā un dienas stacionārā netiek plānoti, norādīja Brila.

Kā vēstīts, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 pacienti, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 51 pacients, tostarp arī trīs pārvestie. Kopumā līdz šim stacionārus pametuši 1485 Covid-19 pacienti.