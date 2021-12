Svētdien Latvijā atklāti 326 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti desmit ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 518,2 līdz 523,2 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Kumulatīvais rādītājs Latvijā lēnām, bet aug jau aptuveni nedēļu.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 157 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 169 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60-69, viens vecuma grupā no 70-79, trīs no 80-89, bet viens mirušais - grupā no 90-99.

No mirušajiem septiņi cilvēki nebija vakcinēti vai arī vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, bet trīs - vakcinēti.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4454 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4933 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 6,6%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 9906 cilvēkus, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 267 465 cilvēkiem.