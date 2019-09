Tirgotājs atsauc lelli "My Little Girls", kas var ietekmēt reproduktīvo veselību

No tirdzniecības tiek atsaukta lelle "My Little Girls", kas var negatīvi ietekmēt reproduktīvo veselību, aģentūru LETA informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centra Evija Lene. Rotaļlietā "My Little Girls" Nr.63007, sērijas numurs G119237-63009-6096, EAN numurs 5900949407203, ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta saturs, tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība, skaidroja Lene.

Tie, kas ir iegādājušies lelli SIA "Priežuleja" vairumtirdzniecības bāzē Mūkusalas ielā 41b, Rīgā, aicināti sazināties ar uzņēmumu pa tālruni 67815476 vai e-pastu "info@priezuleja.lv". Tāpat, lai saņemtu par rotaļlietu samaksāto naudas summu, jāvēršas tirdzniecības vietā, kur lelle iegādāta.

"Priežuleja" atvainojas par sagādātajām neērtībām.