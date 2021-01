Trieciens saaukstēšanās simptomiem – karstie dzērieni

Ūdenī šķīdināmie pretsaaukstēšanās pulveri ir kā trieciens saaukstēšanās simptomiem –apgrūtinātai elpošanai caur degunu, kakla sāpēm, galvassāpēm un nogurumam. Tie ir bezrecepšu medikamenti, taču, kādos gadījumos tos drīkst lietot, kādi ir lietošanas ieteikumi un no kā būtu jāuzmanās, skaidro farmaceite Zane Melberga. Farmaceite norāda, ka aptiekās pieejami divu veidu karstie dzērieni – ar aktīvo vielu jeb paracetamolu un bez tās. Katram pulvera veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, tādēļ pirms tā iegādes ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.



Samazina slimības simptomus, taču neārstē

Pretsaaukstēšanās pulveri īslaicīgi uzlabo pašsajūtu, samazinot slimības simptomus, taču tie neārstē, tie var vien aizkavēt slimības attīstību un palīdzēt ātrāk atveseļoties. Tie ierasti satur paracetamolu, fenilefrīna hidrohlorīdu, kas atbrīvo degunu un deguna blakusdobumus un C vitamīnu jeb askorbīnskābi, kas palīdz aizstāt C vitamīnu, kas varētu būt zaudēts saaukstēšanās un gripas agrīnās stadijās. Farmaceite atgādina, ka šos pulverus nepieciešams apliet nevis ar karstu, bet ar siltu ūdeni, pretējā gadījumā tie zaudē klāt esošo C vitamīna devu.



Tikai neatliekamiem gadījumiem

Karstos dzērienus ar paracetamolu ieteicams lietot tikai neatliekamos gadījumos, kad nepieciešams pēc iespējas ātrāk sajusties labāk. Jāatceras arī, ka tos var lietot tad, kad ir paaugstināta temperatūra jeb vairāk nekā 37,8°C, taču par to lietošanu iepriekš konsultēties ar ģimenes ārstu vai farmaceitu. Šādos gadījumos karstie dzērieni ar paracetamolu iedarbojas ļoti ātri un efektīvi, taču tie rada lielu slodzi aknām, tāpēc šāda veida līdzekļus nevajadzētu lietot bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Farmaceite norāda, ka pat gadījumos, kad ir kaut nedaudz paaugstināta temperatūra, to nav vērts pazemināt ar karstajiem dzērieniem, jo tādējādi saaukstēšanos izārstēt nevar.





Jāpievērš uzmanība, lietojot kopā ar citiem medikamentiem

Saaukstēšanās laikā jāpievērš uzmanība tam, vai netiek lietoti medikamenti, kuru sastāvā ir viena un tā pati aktīvā viela, jo pretējā gadījumā iespējama zāļu pārdozēšana. Pirms zāļu iegādes svarīgi konsultēties ar farmaceitu un noskaidrot, vai to sastāvā nav tā pati aktīvā viela, ko satur zāles, kas jau tiek lietotas. Piemēram, pretdrudža un pretsāpju līdzeklis paracetamols ir kombinētu pretsaaukstēšanās pulveri jeb tā saukto karsto dzērienu sastāvā, bet pieejamas arī zāles, kas satur tikai paracetamolu vienu pašu. Jebkuru zāļu lietošanai iespējami arī blakusefekti, tādēļ pirms to lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.



Alternatīva – karstie dzērieni bez aktīvās vielas

Farmaceite norāda, ka karstie dzērieni bez aktīvās vielas jeb bez paracetamola ir lielisks veids, kā sasildīties, dabīgā veidā uzņemt vitamīnus un veicina normālu imūnsistēmas darbību. Ierasti karstie dzērieni ir ar dažādām garšām – ingveru, medu, greipfrūtu, citronu, kā arī tajos ir augu ekstrakti, C vitamīns, kalcijs un D-3 vitamīns. Lai karstie dzērieni pozitīvi ietekmētu organisma darbību, par to lietošanu ieteicams konsultēties ar farmaceitu, infomējot par papildu lietotojiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem, lai nepārsniegtu to dienā uzņemamo devu.



Citi veidi, kā cīnīties ar saaukstēšanos

Kakla sāpes – tās iespējams samazināt ar speciālām bezrecepšu sūkājamajām tabletēm, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas mazina iekaisumu un sāpes. Tās var lietot arī antiseptiskos nolūkos. Lai aktīvās vielas iedarbotos, svarīgi atcerēties – nepieciešams ievērot intervālu starp zāļu lietošanu un ēdienreizēm (10-15 minūtes pēc zāļu lietošanas nav ieteicams ēst un dzert).

Klepus – ieteicams lietot Islandes ķērpi, jo tas mīkstinās sausu klepu. Lai šķīdinātu krēpas, var lietot dabīgus ekstraktus – efejas vai ceļtekas ekstraktu. Papildus jādzer daudz ūdens, lai veicinātu krēpu izvadīšanu no elpceļiem. Ja saaukstēšanos papildina temperatūra un galvassāpes, var izvēlēties karsto dzērienu ar vielām, kas uzveic saaukstēšanos. Par konkrētu līdzekli konsultēties ar farmaceitu.

Iesnas – to atvieglošanai aptiekās ir pieejami izsmidzināmie jūras ūdens aerosoli, kas mitrinās deguna gļotādu un attīrīs elpošanas ceļus. Iespējams izmantot arī deguna ziedes un pilienus, kas satur ārstniecisko augu ekstraktus un eļļas. Ja deguns ir stipri aizlikts, tūskas mazināšanai īslaicīgi var lietot ksilometazolīnu vai oksimetazolīnu saturošus deguna pilienus vai aerosolus. Tāpat pieejami dabas vielu saturoši medikamenti un uztura bagātinātāji – gan pilienu, gan sīrupu, gan tablešu un kapsulu veidā, kas piemēroti kā pieaugušajiem, tā bērniem.





Jāievēro piesardzība ar saaukstēšanās simptomiem

Farmaceite atgādina, ka Covid-19 vīrusa laikā ar saaukstēšanās vai elpceļu simptomiem ārpus mājas nedoties, bet pašizolēties un novērot savu veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā sazināties ar savu ģimenes ārstu. Saaukstēšanās gadījumos ieteicams uzņemt vismaz 2-3 litrus ūdens dienā, īpaši zāļu tējas, kas cīnās ar saaukstēšanās simptomiem: mārsilu, mežrozīšu augļu, aveņu lapu, pelašķu un liepziedu tējas. Siltām zāļu tējām ieteicams pievienot ingveru, medu un citronu, kā arī upeņu ievārījumu. Papildus ieteicams uzņemt C vitamīnu, kas var palīdzēt atveseļošanās procesā.