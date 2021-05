Turpinās senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta no 9.00 līdz 10.00 dienās, kad liela mēroga centri strādā

No 24. līdz 30. maijam turpinās senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta liela mēroga centros no 9:00 līdz 10:00 dienās, kad centri strādās. Par to informē Veselības ministrijas preses sekretāre Sintija Gulbe.

Rīgā šonedēļ strādās 4 liela mēroga centri. Ķīpsalas halle strādās piektdien, sestdien un svētdien, ATTA centrs piektdien un sestdien. Kongresu nams strādās pirmdien, otrdien, trešdien, un seniorus gaida bez iepriekšēja pieraksta no 8:00 – 9:00. Rīgas Centrāltirgus strādās piektdien, sestdien un svētdien, vakcinējot iedzīvotājus ar Janssen vakcīnu.

Kopumā visā Latvijā šonedēļ strādās vakcinācijas centri 17 Latvijas pilsētā.

Liela mēroga centros vakcinācija šonedēļ plānota ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu, kā arī "Janssen" vakcīnu. "Janssen" vakcīna, kuras priekšrocība ir tā, ka nepieciešama tikai viena vakcīnas deva, būs pieejama Rīgas Centrāltirgū piektdien, sestdien un svētdien, ATTA centrā sestdien, kā arī Cēsu vakcinācijas centrā svētdien.

Iedzīvotāji var uzzināt par vakcinācijas centru darba laiku, zvanot uz tālruni 8989.











Liela mēroga vakcinācijas centru darba laiks no 24. līdz 30. maijam





Vakcinācija visā Latvijā turpinās, un tagad jebkurš pieaugušais Latvijas iedzīvotājs var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku, vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.