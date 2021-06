Uzlabo dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 2021. gada 1. jūnija ir uzlabota valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes jeb skrīninga veikšana. Līdzšinējā pārbaudes metode ir aizstāta ar šķidruma citoloģiju, kas ir precīzāka un būtiski samazina kļūdainas diagnozes noteikšanas iespējamību. Par to informē NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Ginta Ozoliņa.

Tāpat kā līdz šim sievietēm tiks nosūtīta uzaicinājuma vēstule pārbaudes veikšanai un ārsta apmeklējuma laikā veikta uztriepes ņemšana. Savukārt jaunā parauga savākšanas un uzglabāšanas metode nodrošinās analizējamā materiāla kvalitāti ļoti augstā līmenī – tās rezultātā šūnas saglabā savas molekulārās, bioloģiskās un morfoloģiskās īpašības.

NVD atgādina, ka uzaicinājuma vēstule dzemdes kakla vēža profilaktiskajai pārbaudei tiek nosūtīta sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trijos gados) uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi. Vēstule tiek nosūtīta aptuveni trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas datuma.

Ar ginekologu sarakstu, kuri nodrošina valsts apmaksātu dzemdes kakla vēža skrīningu, iedzīvotāji var iepazīties NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem / Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi / Vēža savlaicīgas atklāšanas programma.

Dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes uzlabošana ir veikta atbilstoši Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas rekomendācijām. Vienlaikus Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības centrs nozares speciālistiem plāno organizēt apmācības par jaunās šķidruma citoloģijas metodes pielietošanu.

Veicot izmaiņas dzemdes kakla vēža pārbaudes metodē, līdz 2021. gada nogalei tiks noteikts pārejas periods, kura laikā būs iespējams veikt gan citoloģiskās uztriepes izmeklējumu, gan šķidruma citoloģiju. Savukārt no 2022. gada būs iespējams veikt tikai šķidruma citoloģiju.

NVD aicina neatlikt profilaktisko pārbaudi, lai savlaicīgi atklātu un izārstētu dzemdes kakla pirmsvēža slimības, novēršot dzemdes kakla vēzi.

Dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes uzlabotas, pateicoties Latvijas Republikas Saeimas lēmumam novirzīt onkoloģijas jomas attīstībai papildu iegūto finansējumu no tabakas izstrādājumu akcīzes paaugstināšanas. 2021. gadā valsts apmaksāta dzemdes kakla vēža skrīninga nodrošināšanai iedzīvotājiem plānoti 513 201 eiro, no kuriem 245 547 eiro iegūti no tabakas akcīzes nodokļa.

NVD vērš uzmanību, ka, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, visās ārstniecības iestādēs un laboratorijās ir jālieto sejas aizsargmaska vai respirators, jāievēro divu metru distance, kā arī regulāri jādezinficē rokas.