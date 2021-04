Vai pandēmija ieviesusi izmaiņas mājas aptieciņā?

Sekot līdzi vispārējām veselības stāvokļa izmaiņām ir īpaši svarīgi ne tikai šobrīd, pandēmijas laikā, bet būs arī pēc tās – pandēmija ir mainījusi mūsu paradumus un cilvēki turpmāk daudz vairāk pievērsīs uzmanību savai veselībai. Arī ilgstošā sēdēšana, mazāk kustīgs dzīvesveids un paaugstināts stress ir ietekmējis veselību lielai daļai cilvēku. Īpaši svarīgi sekot līdzi vispārējām veselības stāvoklim ir cilvēkiem, kuri ir dažādās riska grupās. Lai ērti, mājas apstākļos sekotu savam veselības stāvoklim, mājas aptieciņā lieti noderēs četras elektroniskas ierīces. Kādas tās ir un, kāpēc tās ir nudien nepieciešamas, skaidro farmaceite Zane Melberga.







Pulsa oksimetrs

Pulsa oksimetrs ir viegla, portatīva medicīnas ierīce, ar ko ļoti ātri un vienkārši var noteikt skābekļa saturāciju asinīs jeb hemoglobīna un asins piesātinājumu ar skābekli, kā arī sirdsdarbības ātrumu. Bieži dzirdam, ka šī ierīce nepieciešama pacientiem ar Covid-19 simptomiem, taču farmaceite norāda, ka tā ir noderīga arī tiem, kas vēlas sekot līdzi savam skābekļa saturam asinīs un kuri regulāri izjūt veselības problēmas – hroniskas slimības kā sirds asinsvadu slimību, bronhiālās astmas vai sirds mazspējas gadījumā vai ir ar kaitīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanu.

Pulsa oksimetrs darbojas, nolasot asins krāsu spektru. Skābeklim saistoties ar hemoglobīnu mainās hemoglobīna struktūra un krāsa. Pulsa oksimetrs ļauj veikt asins piesātinātības ar skābekli un pulsa mērījumus gan bērniem, gan pieaugušiem. Tā lietošana ir ļoti vienkārša, tāpēc tā būs piemērota arī vecākiem cilvēkiem un to var izmantot arī bērniem. Ierīci nepieciešams uzlikt uz vienas rokas pirksta un pāris sekundēs pulsa oksimetrs fiksēs asins piesātinājumu ar skābekli un pulsu. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka pulsa oksimetrs ir ļoti kompakts un viegls, tāpēc to iespējams viegli pārnēsāt.

Infrasarkanais termometrs

Vēsturiski bijām pieraduši pie termometriem ar dzīvsudrabu, taču nu jau vairāk nekā desmit gadus Eiropas Savienībā šos termometrus nevar iegādāties. Šobrīd aptiekās termometru klāsts ir ļoti plašs, taču vienlaikus ātrākie un precīzākie ir infrasarkanie termometri.

Farmaceite skaidro, ka temperatūras mērījumu iespējams iegūt ātri, precīzi un tā lietošanai nav vajadzīgas īpašas prasmes. Termometra sensora elements uztver infrasarkano starojumu no ķermeņa virsmas, tos tālāk pārveidojot par digitālo ekvivalentu un parādot ekrānā. Ar šo termometru ļoti ērti veikt mērījumu arī mazuļiem, jo mērīšana notiek 2-3 sekundes, kad ierīce atrodas apmēram 2 cm attālumā no ķermeņa virsmas. Šiem termometriem mērāmās temperatūras diapazons ir lielāks – līdz pat 100 grādiem. Attiecīgi tos iespējams izmantot ne tikai ķermeņa, bet arī apkārtējās vides, piemēram, istabas, mazuļa ēdiena vai vannas ūdens temperatūras mērīšanai, iepriekš to noregulējot uz attiecīgo režīmu.

Ņemot vērā šī brīža Covid-19 un citu vīrusu izplatību, pat pie nedaudz paaugstinātas temperatūras farmaceiti aicina nedoties ārpus mājām – strādāt vai mācīties attālināti un novērot veselības stāvokli.





Asinsspiediena mērītājs

Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens uz artēriju sieniņām un to ik pa laikam būtu jā­pār­bau­da kat­ram cil­vē­kam. Pa­stā­vī­ga asinsspiediena kon­tro­le ļauj tā no­vir­zes pa­ma­nīt pēc ie­spē­jas ag­rāk un laicīgi uz­sākt ār­stē­ša­nu. Dau­dziem cil­vē­kiem asinsspiediena mērīšana ir arī regulāra nepieciešamība, lai pārliecinātos par to, vai palīdz ār­sta no­zī­mē­tie me­di­ka­men­ti, kā arī, lai apzinātu fak­to­rus, kas ietekmē spie­die­na pazemināšanos vai pa­aug­sti­nā­ša­nos. Papildu tam, arvien biežāk cilvēki pārliecinās, ka mājās nepieciešama sava asinsspiediena mērīšanas ierīce gan, lai mērījuma veikšanai nevajadzētu speciāli doties pie ārsta, gan, lai sekotu līdzi svarīgākajam veselības rādītājam reālā laika apstākļos, jo nereti asinsspiediena paaugstinājums ir novērojams ārsta kabinetā.

Ja jāizvēlas asinsspiediena mērītājs lietošanai mājas apstākļos, visērtāk lietojamais būs automātiskais asinsspiediena mērāmais aparāts. Tas ir ērti un vienkārši lietojams – ap augšdelmu nepieciešams aplikt manšeti, piespiest podziņu un miera stāvoklī gaidīt, kad mērījums un pulsa ātrums parādīsies uz displeja.

Lai atrastu sev piemērotāko asinsspiediena mērītāju, kā arī iepazītos ar tā pareizu lietošanu, iespējams konsultēties ar farmaceitu, taču pirms dodamies uz aptieku pēc tā iegādes, svarīgi iepriekš noskaidrot piemērotu manšetes izmēru, ko iespējams veikt nomērot lietotāja augšdelmu. Zane Melberga norāda, ka, ja manšete būs par lielu vai ciešu, mērījums nebūs precīzs vai arī tas nemaz neizdosies, jo manšetē ieplūstot gaisam, aparāts var izslēgties. Savukārt sirds aritmijas slimniekiem, jāveic trīs mērījumi pēc kārtas, tāpēc viņiem ieteicams izvēlēties augstākas klases aparātu.





Inhalators

Inhalators ir medicīnas ierīce, ar kuru var veikt tvaika inhalācijas — ārstniecisko vielu ieelpošanu, kas paredzēta elpceļu slimību ārstēšanai un profilaksei. Inhalācijas ir viens no efektīvākajiem un biežāk izmantotajiem elpceļu slimību ārstēšanas veidiem, jo nodrošina tiešu un ātru iedarbību uz elpceļu gļotādu, kurā notiek iekaisuma process. Farmaceite norāda, ka šobrīd aptiekās pieejami dažādi inhalatori, kas ir droši lietošanā elpošanas ceļu slimības simptomu mazināšanai. Tie palīdz uzņemt medikamentus un mitrināt elpceļus, tvaikā pārvēršot medikamentus un šķidrumus. Tie ir arī īpaši klusi un viegli, tāpēc inhalāciju iespējams veikt arī bērnam guļot.