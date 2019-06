Vai zini, ko nozīmē aptaukojušās aknas? Atbild iedzīvotāji

Aknu aptaukošanās ir viena no izplatītākajām aknu slimībām, bet tikai retais Latvijas iedzīvotājs zina, kas ir šī slimība un kādas ir tās sekas. To pierāda gan gada sākumā rīkotais sabiedriskās domas pētījums, gan arī maijā veiktā aptauja Rīgas ielās.

Aknu aptaukošanās, saukta arī par taukaino hepatozi un aknu steatozi, rodas, ja aknās ir uzkrājies pārāk daudz tauku šūnu. Tauku nogulsnēm palielinoties, veidojas iekaisuma procesi, kas tālāk var attīstīties aknu mazspējā, aknu cirozē vai pat audzējā. Vārds ”aptaukošanās” gan nenozīmē to, ka šī slimība skar tikai cilvēkus ar lieko svaru, – ar taukaino hepatozi var saslimt arī cilvēki ar normālu miesas būvi.

Maijā kampaņas ”Ja tev ir sirds — mīli savas aknas’’ ietvaros Rīgas ielās tika aptaujāti cilvēki, lai noskaidrotu viņu zināšanas par vienu no lielākajiem un vitāli svarīgākajiem orgāniem cilvēka ķermenī – aknām. No aptaujātajiem iedzīvotājiem lielākā daļa zināja, ka aknu galvenā funkcija ir filtrēt uzņemtās barības vielas, izvadīt no organisma toksīnus un piedalīties vielmaiņas procesos, tomēr pāris iedzīvotāji atzina, ka zināšanas par šo jautājumu jau ir aizmirstas.

Iedzīvotājiem ir radies maldīgs priekšstats, ka aknu veselības pasliktināšanās gadījumā tās liks manīt par sevi un sāpēs. Patiesībā aknām nav nervu receptoru, kas signalizē par sāpēm, tādēļ aknu bojājumu gadījumos simptomi mēdz būt nespecifiski un saspringtajā ikdienas ritmā – ignorēti. Tam piekrīt arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja, profesore un infektoloģe Ludmila Vīksna. Viņa profilaktiski pārbaudīt savu aknu veselību iesaka tām riska grupām, kurām ir lielāka iespēja saslimt ar taukaino hepatozi. Tie ir cilvēki ar izteiktu lieko svaru, cukura diabēta pacienti un alkoholiķi.

Veicot būtiskas izmaiņas ēdienkartē, ierobežojot alkohola patēriņu, kā arī ieviešot regulāras fiziskās aktivitātes savā ikdienā, iespējams gan saglabāt veselīgu svaru, gan arī uzturēt savas aknas labā formā. Tāpat aknu veselības profilaksei ieteicams lietot esenciālos fosfolipīdus, kas aizsargā aknu šūnas, kā arī atjauno un stiprina tās, ja aknas jau ir bojātas.

Veiktās aptaujas mērķis bija veicināt iedzīvotāju interesi par aknu veselību, rūpēties par tām un profilaktiski to darbību uzlabot. Vairāk informācijas par aknām, to funkcijām un iespējām uzlabot to veselību var atrast tiešsaistē www.veselasaknas.lv vai, konsultējoties ar savu ģimenes ārstu.