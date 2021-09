Pilnībā valsts apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu turpmāk varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks, otrdien lēma valdība. Līdz ar valdības lēmumu Vakcinācijas noteikumos tiks mainīti pamatprincipi pretgripas vakcīnas saņemšanai. Tādējādi Ministru kabineta Vakcinācijas noteikumos izveidota jauna nodaļa "Valsts apmaksāta vakcinācija pret sezonālo gripu", kurā uzskaitītas visas personu grupas, kuras var saņemt valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu, papildus grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam, kam 100% valsts apmaksāta pretgripas vakcinācija jau tiek kompensēta.

Pilnībā valsts apmaksāta gripas vakcīna joprojām tiks veikta arī ārstniecības personām un sociālo aprūpes centru darbiniekiem un klientiem, savukārt pašreizējais 50% apmaksas kompensācijas mehānisms gripas vakcinācijai tiks aizstāts ar valsts 100% apmaksātu vakcināciju senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem, un personām ar hroniskām slimībām.

Tādējādi ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pretgripas vakcinācijas veikšanu, sezonālās gripas izplatības laikā no 2021.gada 15.septembra līdz 2022.gada 1.maijam veiks no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam arī bērniem vecumā no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem ar hroniskām plaušu slimībām, ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, ar hroniskām vielmaiņas slimībām, ar hroniskām nieru slimībām, kā arī bērniem ar imūndeficītu.

Tāpat valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu tiks veikta bērniem vecumā no divu gadu vecuma, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, kā arī bērniem, kuriem ilgstoši saņem terapiju ar "ac. acetylsalicylicum".