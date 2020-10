Veselības ministrija aicina skolēnu brīvlaikā būt atbildīgiem

Pirms nākamnedēļ gaidāmā skolēnu brīvlaika Veselības ministrija mudina vecākus būt atbildīgiem un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai nedoties ar bērniem ārvalstu ceļojumos, kā arī izvērtēt bērnu un ģimenes brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši valstī esošajai epidemioloģiskajai situācijai, dodot priekšroku kopīgām aktivitātēm svaigā gaisā, nevis publisku vietu apmeklēšanai.Latvijā

Covid-19 pēdējā mēneša laikā izplatās daudz straujāk, nekā pavasarī, taču infekcijas apturēšanai iedarbīgi ir tie paši līdzekļi, kas palīdzēja pavasarī – fiziskā distancēšanās un higiēna. Šobrīd ar Covid-19 inficējas arvien vairāk gados jaunu cilvēku, kuri arī var saslimt ar Covid-19 vidēji smagā vai smagā formā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 16. oktobra datiem, no 63 šobrīd stacionētajiem Covid-19 pacientiem, 13 saslimušie ir vecumā no 10 līdz 49 gadiem. Slimība ar vidēji smagu gaitu norit 11 pacientiem vecumā no 10 līdz 49 gadiem, bet ar smagu gaitu – diviem. Šonedēļ reģistrēts pirmais Covid-19 pacienta nāves gadījums Latvijā vecuma grupā no 30–35 gadiem. “Cilvēks var inficēt citus divas dienas pirms viņam pašam parādās simptomi, raksturīgākie no kuriem ir klepus, kakla sāpes, temperatūra, nogurums, galvassāpes,” skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

“Pašlaik galvenie infekciju izplatības perēkļi ir darba vietas, izglītības iestādes, tāpat cilvēki visbiežāk inficējas ģimenē, sporta nodarbībās un arī ārstniecības iestādēs, tāpēc ir būtiski ievērot ierobežojumus attiecībā uz savstarpējo distanci publiskās vietās, kā arī roku un elpceļu higiēnu, tostarp lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā, veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un baznīcu, ja tur nenotiek pasākumi.”

Sejas maska ir jālieto arī pakalpojumu sniegšanas vietās, kur uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru savstarpējo distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziski atdalošas barjeras. Sejas maskas drīkst nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam vai medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai ir psihiskās veselības traucējumi.

No rītdienas spēkā papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sportošanai

Atgādinām, ka no rītdienas, 17. oktobra, stājas spēkā papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai, un klātienē līdz 6. novembrim nenotiks grupu nodarbības interešu izglītībā un amatiermākslā ne pieaugušajiem, ne bērniem. Tāpat no rītdienas līdz 6. novembrim iekštelpās nedrīkst notikt grupu nodarbības sportā, taču iekštelpās joprojām ir atļauts vingrot individuāli, kā arī organizēt grupu nodarbības sportošanai ārā, svaigā gaisā.

Arī uz sporta nometnēm ir attiecināms organizētu treniņu darbības regulējums, tāpēc no 17. oktobra sporta aktivitātes nometnēs drīkst notikt tikai ārtelpās, individuāli vai attālināti, izņemot gadījumos, kas noteikti profesionālā sporta izlasēm un komandu sporta spēlēm.

No 17. oktobra privātā pasākumā telpās noteikts dalībnieku skaita ierobežojums – 30 cilvēki; savukārt ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā (piemēram, kafejnīcā vai restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml.), viesiem jānodrošina fiksētas, personalizētas sēdvietas un 2 metru savstarpējā distance un pasākums drīkst norisināties līdz plkst. 24.00.

Kāpēc jāaturas no sportošanas un dejošanas iekštelpās?

No grupu sportošanas, dziedāšanas un citām ar intensīvu izelpu saistītām aktivitātēm iekštelpās šobrīd jāatturas, jo elpceļu vīrusi pārsvarā izplatās pilienu veidā pa gaisu. Tas nozīmē, ka situācijās, kad veidojas augstākas intensitātes izelpa – fiziski kustoties, dejojot, dziedot, kliedzot, skaļāk runājot, elpceļu pilieni, kas satur vīrusu, izplatās plašāk apkārtējā vidē. Vairāki grupas inficēšanās gadījumi Latvijā ir saistīti ar vīrusa izplatīšanos tieši koros un sporta klubos.

Lai skolēni arī pēc brīvlaika pēc iespējas ilgāk varētu turpināt mācības klātienē un lai mazinātu ekonomisko, psiholoģisko un sociālo slogu vecākiem un bērniem, ko rada attālinātās mācības, epidemioloģiskā situācija šobrīd prasa proaktīvi samazināt to situāciju skaitu, kur cilvēki satiekas intensīvas izelpas apstākļos.

Veselības ministrija aicina sabiedrību būt saprotošiem un sadarboties, līdz 6. novembrim ieturot pauzi ar klātienes grupu nodarbībām iekštelpās. Pēc 6. novembra epidemiologi izvērtēs šīs pauzes rezultātu un lems par turpmāko rīcību.