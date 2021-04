Vietnē "Manavakcina.lv" uz maija brīvdienām atvērti vairāk nekā 10 000 vakcinācijas laiku 16 centros visā Latvijā

Par savu piederību prioritārajai grupai iedzīvotāji var pārliecināties, atverot vietni manavakcina.lv, kurā sistēma apkopojusi datus no PMLP datubāzes, slimību reģistriem, kompensējamo zāļu sarakstiem, kā arī nozaru ministriju iesniegtajiem profesiju sarakstiem. Ja prioritārā grupa ir atvērta un izvēlētais vakcinācijas laiks apstiprināts, tad papildu dokumenti vai apliecinājumi nav nepieciešami, apmeklējot vakcinācijas vietu. Lai piereģistrētos vakcinācijai liela mēroga centrā: Jāatver vietne manavakcina.lv (un jāaizpilda pieteikums vakcīnai, ja tas vēl nav aizpildīts); Ja iedzīvotāja prioritārā grupa ir atvērta, tad jāizvēlas vakcinācijas vieta – kāds no liela mēroga vakcinācijas centriem, kas darbosies šajā nedēļas nogalē, atzīmējot sev vēlamo laika intervālu. Jāsagaida sistēmas apstiprinājums (sms/e-pasts); Jāierodas vakcinēties uz izvēlēto vietu un apstiprināto laiku. Iedzīvotāji tiek aicināti nākt uz liela mēroga vakcinācijas centriem tikai tajā gadījumā, ja ir saņemts apstiprinājums no vietnes manavakcina.lv par vakcināciju, kā arī nākt uz vakcinācijas centriem ne ātrāk kā 15 minūtes pirms sava apstiprinātā vakcinācijas laika.