Visu iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 sāks no 3.maija

Visu iedzīvotāju vakcināciju bez prioritāro grupu dalījuma tiks sākta no 3.maija, otrdien vienojās valdība. Sākotnēji visu sabiedrības locekļu vakcināciju pret Covid-19 bez prioritāro grupu dalījuma bija plānots sākt ne vēlāk kā 10.maijā, tomēr diskusijās tika nolemts, ka šādu soli varētu spert jau ātrāk.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) žurnālistiem pavēstīja, ka šādā gadījumā no 3.maija cilvēki varēs ieiet "manavakcina.lv" un pieteikties vakcīnai. Attiecīgi, no 3.maija jebkuram iedzīvotājam no 16 gadu vecuma būs iespēja pieteikties uz attiecīgo brīvo vietu "manavakcina.lv". Pēc ministra vārdiem, tādējādi arī zūd līdzšinējā prioritārā secība.

Jau ziņots, ka, turpinot vakcināciju, šonedēļ tika atvērta nākamā prioritārā grupa - ieslodzījuma vietu, patversmju iemītnieki un darbinieki, Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta pārstāve Agnese Strazda.

Šobrīd kopā vakcinācijai pret Covid-19 izmantotas 262 602 vakcīnas šādās prioritārajās grupās: 45 447 devas saņēmuši iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, 105 890 devas - iedzīvotāji virs 60 gadiem, 69 194 devas - veselības aprūpes darbinieki, 14 244 devas - sociālās aprūpes centru darbinieki.