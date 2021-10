VM: Situācija, kad slimnīcām būtu jāsāk šķirot pacientus, vēl nav iestājusies

Situācija, kad slimnīcām būtu jāsāk šķirot pacientus, vēl nav iestājusies, aģentūrai LETA pauda Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Pacientu šķirošana slimnīcās būtu sākama vien tad, kad stacionāru resursi tiktu izsmelti, bet pacientu skaits būtu lielāks par to, kādu iespējams kvalitatīvi aprūpēt.

Neminot konkrētus rādītājus, pie kādiem varētu vai būtu jāiestājas pacientu šķirošanai, Šneiders paskaidroja, ka šī procesa iedarbināšana saistīta ar slimnīcas intensīvās terapijas gultu pieejamību. Līdz ar to lēmums par pacientu šķirošanu attiecas tieši uz to, vai cilvēkam ir iespēja nonākt intensīvajā terapijā, vai persona ārstējama citos apstākļos.

Lēmu par to, kādā veidā personai sniedzama medicīniskā palīdzība, pieņemtu slimnīcas līmeņa ārstu konsīlijs, kas būtu sasaucams, kad slimnīcai pašai būtu izsmelti visi intensīvās terapijas resursi un nebūtu iespējas pacientu nogādāt arī kādā citā tuvākajā stacionārā.

"Nebūs tā, ka cilvēkam netiktu palīdzēts - viņam nodrošinās palīdzību ārpus intensīvās terapijas un tiks darīts viss, kas iespējams noteiktajā situācijā," teica Šneiders.

VM pārstāvis atgādināja, ka no pirmdienas, 18.oktobra, daudzās slimnīcās tiks pārtraukta plānveida palīdzības sniegšana. Jau pirms tam tika lemts izsludināt ārkārtas situāciju veselības aprūpes nozarē, kas nozīmē, ka slimnīcām ir maksimāli jāpārorganizē tām pieejamie resursi, lai sniegtu palīdzību neatliekamos gadījumos, kā arī akūtajiem un Covid-19 pacientiem. No pirmdienas slimnīcām ir jāspēj pārvirzīt papildu nepieciešamie resursi minēto pamata profilu pacientu ārstēšanai.

Slimnīcām ar nākamo nedēļu uzdots atvērt maksimālo gultasvietu skaitu, ko slimnīcas pašas noteikušas un kas tām pieejamas pie ārkārtējas medicīniskās situācijas, teica Šneiders.

Kā ziņots, Latvijas stacionāros ir sasniegts Covid-19 gultu maksimums un situācija ir pārāk nopietna, aģentūrai LETA atzina SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" valdes locekle Alīda Vāne.

Viņa stāstīja, ka Balvu slimnīcā ir 14 Covid-19 pacientiem paredzētas gultas, kur var nodrošināt kvalificētu palīdzību. Bet vakar slimnīcā iestājies piecpadsmitais ar Covid-19 sasirgušais.

Gulbenes slimnīcā Covid-19 nodaļu atvērt neesot iespējams, jo nav attiecīgā aprīkojuma. Taču Gulbenes slimnīca tiek izmantota, lai atslogotu Balvu terapeitisko nodaļu, tur tiek pārvesti arī pacienti pēc Covid-19, kad beidzies infekciozais periods.

"Gultu skaits Latvijā ir katastrofāls, un mēs nezinām, ar ko tas beigsies. Iedzīvotājiem jāatceras sava uzvedība pagājušā gada pavasarī, kā mēs ar savu uzvedību Covid19 pievarējām. Mūs gaida ļoti smagi trīs mēneši," ievērot ierobežojumu un sociālo distancēšanos aicināja Vāne.

Savukārt Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā (PSKUS) drīzumā plānots atvērt vēl vienu uzņemšanas punktu, kas būs paredzēts tieši Covid-19 pacientiem, aģentūrai LETA pastāstīja slimnīcas pārstāve Janita Veniberga.

Viņa noraidīja piektdien vairākās vietās publiski izplatīto informāciju, ka pie slimnīcas sastājusies vairāk nekā desmit Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnu rinda. Tāda patiešām esot bijusi, bet vidēji ar sešām līdz astoņām automašīnām.

"Tas patiešām ir daudz, bet tas ir jaunais normālais. Arī šodien no plkst.12 atved ārkārtīgi daudz Covid-19 pacientus, un šo pacientu uzņemšana nenotiek tik ātri, kā citiem," skaidroja Veinberga.

Viņa atzina, ka slodze mediķiem ir ārkārtīgi liela, tomēr viņi rēķinoties, ka būs vēl lielāka. Šī iemesla dēļ PSKUS drīzumā plāno atvērt vēl vienu uzņemšanas punktu jaunajā slimnīcas korpusā. Veinberga norādīja, ka pašreiz vēl top precīzs rīkojums, bet, iespējams, slimnīcas A korpuss novembra sākumā varētu tikt pārvērsts par Covid-19 pacientu korpusu.

Arī NMPD direktore Liene Cipule situāciju salīdzināja ar ugunsgrēku.

"Mediķiem uzliktais slogs pašlaik ir salīdzināms ar ugunsgrēku, kurā mēs no vienas puses to dzēšam uz spēka un resursu izsīkuma robežas, bet no otras puses kāds veido jaunus un jaunus degšanas laukus. Es nezinu, vai ir pieklājīgi vārdi, lai raksturotu, kas tas kopumā ir, kas notiek," komentēja NMPD vadītāja.

Jau ziņots, ka strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un pacientu skaitam slimnīcās, Valsts operatīvā medicīniskā komisija ceturtdien nolēma pārtraukt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcās ar nākamās nedēļas pirmdienu. Lēmums pieņemts, lai varētu nodrošināt papildu ārstniecības personāla resursus un pārprofilēt gultasvietas neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu ārstēšanai.