19.novembrī gaidāmas izmaiņas vairāk kā 500 reģionālo autobusu maršrutos

Sakarā ar to, ka atbilstoši likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 19.novembris ir noteikts par brīvdienu, gaidāmas izmaiņas kopumā vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos, informē Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Inese Krūmiņa.

Daļā maršrutu tiks atklāti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts to skaits. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas reģionālajā maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā sazināties ar pārvadātāju," norāda I.Krūmiņa.

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē reģionālo autobusu maršrutu, kuros pasažieru pārvadājumus nodrošina 26 pārvadātāji: SIA “Aiva auto”, SIA “Balvu autotransports”, AS “CATA”, AS “Ceļavējš”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Ekspress-Ādaži”, SIA “Galss Buss”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Ogres autobuss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Madonas Ceļu būves SIA”, SIA “Migar”, AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, SIA “VTU Valmiera” un PSIA “Ventspils reiss”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu. Atgādinām, ka sabiedriskā transporta reisu skaitu un laikus nosaka pasažieru plūsma, savukārt statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažierus aicinām ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.