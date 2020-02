2.vidusskolas skolēnu vecāki sūta vēstuli Izglītības pārvaldei

Turpinot diskusiju par skolu reorganizācijas plānu pilsētā, Gulbenes 2.vidusskolas skolas padome iesniegusi novada Izglītības pārvaldei oficiālu vēstuli ar vairākiem jautājumiem.

Skolas padome, kuru veido skolas vadība un vecāki, ir gatava tikties ar Izglītības pārvaldi un Gulbenes novada domes deputātiem, lai uzklausītu atbildes, kā arī kopīgi diskutētu par izglītības reformu Gulbenē.

Vecāki skolas padomē diskutēja un izvirzīja septiņus jautājumus, uz kuriem divu nedēļu laikā gaidīs atbildes no Izglītības pārvaldes vadītājas Edītes Kanaviņas. Jautājumu loks skar gan bažas par to, kā vienas skolas modelis ietekmētu mācību kvalitāti, gan kā iespējamās pārmaiņas iekļaujas novada attīstības plānā un kā tiks risināts jautājums par mācību procesa kvalitāti, ja būs nepieciešams kāds pārejas posms.

“Es domāju, ka neesam vienīgie, kas nāk kopā un vēlas noskaidrot vairākas neskaidrības Izglītības pārvaldē. Kurš tad cits to darīs, ja ne mēs, jo tie taču ir mūsu bērni un mūsu skola, mūs taču interesē viņu nākotne! Domāju, ka jebkuru sevi cienošu vecāku tā interesē. Tāpēc man ir prieks, ka mūsu vecāki ir tik atsaucīgi un daudzi nāk un piedalās diskusijā,” stāsta Gulbenes 2.vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Sabīne Žeigure. Viņa “Dzirkstelei” norāda, ka šobrīd ir vairāki būtiski jautājumi, kas nav izrunāti līdz galam, tāpēc vecākiem ir neskaidrs Gulbenes un arī valsts redzējums par izglītības reformām.

“Izglītības pārvalde mūs ir sadzirdējusi un uzklausījusi, gaidīsim atbildes tikšanās reizē. Es esmu par pārmaiņām un atklātu runu!” uzsver S.Žeigure.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka janvārī Gulbenes novada Izglītības pārvalde atklāja savu redzējumu par vienu vidusskolu visā novadā. Vienas skolas ideja raisījusi daudz diskusiju pedagogu un vecāku starpā. Pēc pirmajām publiskajām tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem novada pašvaldība lēma, ka februārī vēl deputātu lemšanai pilsētas skolu reorganizācija netiks virzīta, jo nepieciešams diskusijas pagarinājums skolu darbiniekiem, skolēniem un vecākiem.