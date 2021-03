26. martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no šodienas, 26. marta, līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, no 27. marta līdz 27. maijam jāreģistrējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā .

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš - no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā , 36 Latvijas Republikas vēstniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.