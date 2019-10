Aaptuveni 700 reģionālajos maršrutos pieejamas abonementa biļetes

Šobrīd jau gandrīz 700 reģionālo autobusu maršrutu ir pieejamas abonementa biļetes, kas pasažieriem nodrošina atlaidi apmērā līdz pat 20 procentiem, informē VSIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

"Iegādājoties abonementa biļeti, iedzīvotāji varēs ērtāk izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, jo katru brauciena reizi nebūs jāiegādājas biļete. Abonementa biļetes ir ieviesuši un saviem pasažieriem piedāvā 14 pārvadātāji - SIA Aips, SIA Aiva auto, SIA Balvu autotransports, AS CATA, SIA Daugavpils autobusu parks, SIA Dobeles autobusu parks, SIA Ekspress Ādaži, SIA Galss Buss, SIA Jēkabpils autobusu parks, AS Rīgas Taksometru parks, AS Talsu autotransports, SIA Tukuma auto, PSIA Ventspils reiss un SIA VTU Valmiera. Pasažieriem pieejamas vairāku dienu vai mēneša biļetes vienā vai abos maršruta virzienos, kā arī ir iespēja iegādāties biļeti konkrētam braucienu skaitam. Tādējādi pasažieris iegūst atlaidi 10, 15 vai 20 procentu apmērā atkarībā no abonementa biļetes veida," atklāj L.Pelčere.



Piebilstams, ka , kopš 2018. gada 1. septembra atlaidi 40 procentu apmērā, iegādājoties abonementa biļeti, var saņemt arī daudzbērnu ģimenes. Atlaidi var saņemt abonementa biļetes iegādes brīdī, uzrādot 3+ Ģimenes karti kopā ar personas apliecinošu dokumentu vai skolēna / studenta apliecību. Daudzbērnu ģimenes apliecībai un dokumentam jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.

Detalizētāka informācija par biļešu veidiem, iegādes iespējām un maršrutiem, kuros var izmantot abonementa biļeti, pieejama ŠEIT.