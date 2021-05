Jaunākā informācija par vakcinētājiem pret Covid-19 Gulbenes novadā deklarētajiem cilvēkiem liecina, ka uz 11.maiju pirmo vakcīnas devu bija saņēmis 3821 cilvēks, otro vakcīnas devu – 1033 cilvēki. Par to “Dzirksteli” informē Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.

Nacionālajā veselības dienestā “Dzirkstele” noskaidroja, ka joprojām visvairāk Gulbenes novada iedzīvotāji saņēmuši vakcīnu “AstraZeneca” jeb “Vaxzevria” – 2525, tālāk seko “Moderna” – 1313, “Pfizer” – 984, “Janssen” – 32.

Lai arī Covid-19 slimnieku statistika rāda, ka atsevišķās dienās Gulbenes novadā reģistrēts liels inficēto skaits, piemēram, 6.maijā tie bija 25 cilvēki, Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja skaidro, ka Gulbenes novadā nav konstatēts uzliesmojums kādā konkrētā vietā. Saslimst kāds darbavietā, bet pēc tam saslimst arī šī cilvēka ģimenes kontaktpersonas.



Epidemiologi atgādina, ka joprojām ikviens var lietot lietotni “Apturi Covid”. Tā anonīmi ar “Bluetooth” tehnoloģiju piefiksē aptuveni 2 metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm esošos viedtālruņus, kuros arī darbojas šī lietotne. Fiksētā informācija glabājas lietotāja viedtālrunī un pēc 14 dienām automātiski dzēšas.



Neatkarīgi no tā, vai lietotni izmanto vai neizmanto, Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji sazinās ar iedzīvotājiem, kam ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Šo informāciju centrs saņem nevis no lietotnes, bet no ārstniecības iestādēm. Ja saslimušais izmanto lietotni, lai aktivizētu anonīma paziņojuma nosūtīšanu fiksētajiem kontaktiem, kam bijis inficēšanās risks, lietotnē nepieciešams ievadīt kodu. Kodu iespējams saņemt divos veidos: rakstot uz e-pastu “apturicovid@spkc.gov.lv” vai arī kods tiek atsūtīts pēc sarunas ar centra epidemiologu. Paziņojuma saņēmējam netiek atklāta paziņojuma izsūtītāja identitāte. Tāpat saslimušajam nav pieejama informācija, kas ir paziņojuma saņēmēji.





Uzziņai





Covid-19 vakcīnu Gulbenes novadā saņēmuši:





līdz 30 gadiem – 274

30-39 gadiem – 423

40-49 gadiem – 473

50-59 gadiem – 835

60-69 gadiem – 1135

70-79 gadiem – 1088

80-89 gadiem – 561

virs 90 gadiem – 65

Avots: NVD











Covid-19 saslimšanas gadījumi Gulbenes novadā





6.05. - 25

7.05. - 13

8.05. - 3

9.05. - 0

10.05. - 8

11.05. - 8

12.05. - 1



13.05 - 8





Avots: SPKC