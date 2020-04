Aicina Gulbenes novada nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus “Aktīvo iedzīvotāju fondā”

Valmieras novada fonds (VNF) ir viena no sešām nevalstisko organizāciju (NVO) apvienības organizācijām, kas administrēs Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” Latvijā. Kopējais programmas finansējums ir 8,5 miljoni. Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansējums pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams no 2020. līdz 2024. gadam AIF programmās “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”. Par to informē Valmieras novada fonda projektu vadītāja Gundega Siliņa.

Jāuzsver, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijā finansējumu NVO sektoram administrē pati nozare NVO apvienības formātā. Iepriekš to veica valsts iestāde jeb Sabiedrības integrācijas fonds. VNF ir noslēdzis iekšējās vienošanās ar fonda Padomes locekļiem par neiejaukšanos AIF darbībā. Tas nozīmē, ka fonda Padomes pārstāvji ir apliecinājuši interešu konflikta neesamību ar Aktīvo iedzīvotāju fonda amatpersonām un darbiniekiem, kā arī nepieļaus to personisko vai mantisko ieinteresētību.

“AIF programmas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas Latvijā. AIF finansējums pilsoniskās sabiedrības organizācijām būs pieejams atvērtu projektu konkursu veidā. Projektu iesniedzēji Latvijā varēs izvēlēties, kāda veida projektus īstenot: stratēģiskus, kapacitātes, rīcības vai kampaņu sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju un to veidojošajiem procesiem. Tiks īstenoti arī divi iepriekš noteikti projekti: pētījums par pilsoniski sabiedrisko sektoru Latvijā 2020-2024 un pilsonisko kompetenču akadēmija “Pārmaiņu radītāji”,” stāsta G.Siliņa.

Pirmos projektu konkursus plānots izsludināt jau maijā sākumā. Tie būs konkursi programmās “Demokrātijas kultūra” un Cilvēktiesības”. Savukārt vasaras sākumā - vidū tiks atvērta pieteikšanās arī kapacitātes stiprināšanas projektu iesniegšanai. Visos Latvijas reģionos AIF koordinatori sniegs konsultācijas par AIF programmām, atbalstāmajām aktivitātēm, tai skaitā konsultēs projektu sagatavošanā. Vidzemes reģionā to veiks Valmieras novada fonds.