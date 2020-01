Aicina izmantot iespēju apgūt datorprasmes un e-pakalpojumu lietošanu

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs aicina pilsētas iedzīvotājus – gan iesācējus, gan cilvēkus ar priekšzināšanām - apgūt datorprasmes un e-pakalpojumu lietošanu, informē Gulbenes novada bibliotēkas speciāliste Rūta Bokta.





"No 13. līdz 16. janvārim notiks nodarbības “1.solis darbā ar datoru un internetu”, kuru laikā tiks apgūta datora lietošana no pamatiem – kā ieslēgt datoru, kā strādāt ar peli un klaviatūru, kā arī interneta lietošanas apguve. No 20. līdz 23. janvārim notiks nodarbības “2. solis darbā ar datoru un internetu”, kur tiks papildinātas zināšanas darbā ar logiem un mapēm, sociālajiem tīkliem, attēlu ielādi un vienkāršoto attēlu apstrādi. Abas šīs nodarbības notiks no pulksten 10.00 līdz 12.00 Gulbenes novada bibliotēkas mācību zālē, 2.stāvā. 28. janvārī pulksten 17.30 notiks nodarbības” E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas”, kur tiks apgūts valsts pārvaldes pakalpojumu portāls latvija.lv, e-veselības sistēmas lietošana, dažādu biļešu iegāde, internetveikalu meklēšana un lietošana, kā arī drošība internetā. Būs iespēja rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem," skaidro R.Bokta.





Uz nodarbībām var pieteikties pa tālruni 22023043 vai rakstot uz e-pastu: ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv.