Latvijas Sarkanā krusta Gulbenes komiteja aicina uz akciju "Svētkiem tuvojoties". Tās norises laiks būs no 17.decembra līdz 20.decembrim. Šajās dienās Gulbenes komitejas telpās Dzirnavu ielā 7a no pulksten 9.00 līdz 15.00 būs pieejamas drēbes, apavi plašā sortimentā bērniem un pieaugušajiem 1.stāvā, bet 2.stāvā mazcenas veikalā visas preces būs ar 50 procentu atlaidi. “Dzirksteli” par to informē Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komitejas izpilddirektore Biruta Kozlovska.