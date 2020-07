Aicina uz Gulbenes pilsētas svētku Zaļo tirdziņu

Sestdien, 25.jūlijā, no pulksten 9.00 līdz 13.00 centrālajā skvērā Gulbenē notiks pilsētas svētku Zaļais tirdziņš. Par to informē "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs". Ikviens aicināts baudīt svētku tirdzina atmosfēru un iegādāties dažādus gardumus un noderīgas lietas.Tirdziņā savu produkciju piedāvās apmēram 90 tirgotāji gan no Gulbenes, gan arī citiem Latvijas novadiem. Būs iespējams iegādāties amatnieku un rokdarbnieku piedāvātās skaistumlietas, mājražotāju un zemnieku gardo produkciju. Stādaudzētāji tirgos gan dažādus stādus, gan arī grieztos ziedus. Uz tirdziņa laiku – no pulksten 6.00 līdz 14.00 tiks slēgta satiksme Ozolu ielā (no O.Kalpaka ielas). Autovadītāji aicināti izvēlēties citus maršrutus. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Gan tirgotāji, gan pircēji ir aicināti būt apzinīgiem, ievērot drošības pasākumus, nedrūzmēties un ievērot 2 metru distanci. Sabiedrisko kārtību un sociālās distancēšanās pasākumu ievērošanu koordinēs Gulbenes novada Pašvaldības policija.