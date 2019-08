Aicina uz specializēto krīzes audžuģimeņu mācībām Gulbenē

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Izglītības un kompetences centrs aicina uz specializēto krīzes audžuģimeņu mācībām*, kas notiks no 12. līdz 14. septembrim Gulbenes Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā “AIRI vecākiem”, Gulbenē, Rīgas ielā 47. Mācības vadīs divas pieredzējušas treneres - psiholoģe Dace Beināre un SOS mamma Iveta Kupča. Par to informē Rasma Piliņa.

Mācībām var pieteikties audžuģimenes, kuras saņēmušas bāriņtiesas un ārpusģimenes atbalsta centra atzinumu par piemērotību specializētās krīzes audžuģimenes pienākumu veikšanai, un kuras noslēgušas vienošanos ar kādu no Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centriem “AIRI vecākiem” Gulbenē.



Mācības specializētajām krīzes audžuģimenēm notiks 12.septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00; 13. septembrī no pulksten 9.00 līdz 19.00 un 14. septembrī no pulksten 9.00 līdz 12.00.

"Dalībniekiem obligāts nosacījums apmeklēt nodarbības visas trīs dienas. Apliecību par mācību programmas apguvi saņems dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos teorētisko un praktisko zināšanu testu un sociālās situācijas analīzi. Mācībās tiks izmantotas dažādas mācību metodes, lai dalībniekiem saprotami labāk ilustrētu šo tēmu. Tiks organizēts arī grupu darbs, diskusijas, mājas uzdevumi, gadījumu analīze un lomu spēles," skaidro R.Piliņa.

Mācību mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas audžuvecākiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai krīzes audžuģimenes specializācijā.

"Mācību dalībnieki tiks izglītoti par vides iekārtošanu atbilstoši darbam ar bērnu krīzes situācijā, par krīzes situācijām, kādās var notikt bērna ievietošana audžuģimenē, par bērna drošību audžuģimenē, par šķiršanos, kad bērns dodas prom no krīzes ģimenes, kā arī citiem ar krīzes audžuģimenes specializāciju saistītiem jautājumiem," norāda R.Piliņa.



Pieteikšanās krīzes audžuģimeņu mācībām elektroniski, rakstot e-pastu uz adresi rasma.pilina@sosbca.lv līdz 2019. gada 4. septembrim. Papildu jautājumus var uzdot arī zvanot pa tālruņa numuru 29127262.

Piebilstams, ka Gulbenes ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centru “AIRI vecākiem” nodrošina atbalstu Gulbenes apkaimē esošajām ģimenēm, specializējoties arī audžuģimeņu, aizbildņu, adopcijas un viesģimeņu jautājumos.