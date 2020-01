Sestdien, 25.janvārī, turpināsies pašvaldībai piederošās zemes sakopšana pie Gulbenes Dzirnavu dīķa Saules ielā 13.

Visi interesenti tur tiek gaidīti, sākot no pulksten 10.00. Pašvaldības publiskotā informācija liecina, ka šoreiz plānots cirst un pļaut, attīrot platību no koku un krūmu sējeņiem (saskaņā ar Gulbenes pašvaldības Vides aizsardzības jautājumu komisijas izvērtējumu), savākt zarus un novietot kaudzē šķeldošanai (šķeldas celiņa veidošanai), savākt izmētātos atkritumus.

Talciniekiem uz darbošanās vietu Saules ielā 25.janvārī vēlams līdzi ņemt attiecīgu ekipējumu: laika apstākļiem piemērotu apģērbu, darba cimdus, gumijas zābakus, cirvjus, zāģus, krūmgriežus. Talkas koordinatore būs pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre.

Jau rakstījām, ka iepriekšējā talka šajā pašā vietā notika 19.oktobrī. Strādāja galvenokārt pašvaldības darbinieki un tuvējo ģimenes māju iedzīvotāji. Tad sakās teritorijas atbrīvošana no krūmiem, to dedzināšana. Tādējādi tika atsegta skaista simtgadīgu liepu aleja. Tika secināts, ka viens no kokiem varētu atbilst dižkoka statusam.

Savukārt trešdien, 29.janvārī, pulksten 17.30 pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu par publisko ūdeņu izpēti Gulbenes novadā, kas tika veikta Ādmiņa, Kalmodu, Lielā Virānes, Ludza, Sudala, Ušura ezerā un Dzirnavu dīķī Gulbenē. Tikšanās notiks Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā, 3.stāva zālē. Apspriešana notiks sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu.



Gulbenes novads ir bagāts ar upēm un ezeriem: mūsu teritorijā ir apmēram 50 ezeri un citas ūdenstilpes. Lai sakārtotu publisko ūdeņu apsaimniekošanu, ir uzsākta projekta „Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” realizēšana. Pamatojoties uz Civillikuma 1102.pantu, Gulbenes novada publiskie ūdeņi skaitās septiņi ezeri (Ādmiņa, Kalmodu, Lielais Virānes, Ludza, Sudals, Ušurs) un divi upju posmi (Gauja Lizuma pagastā un Lejasciema pagastā posmā no Tirzas ietekas, kā arī Pededze Litenes pagastā posmā no Alūksnes upes ietekas līdz ietekai Aiviekstē).