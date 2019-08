“AirBaltic” izpilddirektors viesojas Gulbenē

Saistībā ar akciju, kas norisinājusies 2018. gadā - nosaukt visas 14 “Airbus A220-300” lidmašīnas Latvijas mīlētāko pilsētu vārdos,

28.augustā Gulbenē viesojās “AirBaltic” izpilddirektors un prezidents Martins Gauss.

Šāda akcija norisinājās par godu Latvijas simtgadei, kad “AirBaltic” vēlējās veicināt Latvijas atpazīstamību starptautiskā līmenī. Balsojumā par mīlētāko pilsētu Cēsis ierindojās 1.vietā, savukārt Gulbene - 9.vietā. Šobrīd vienu no 14 lidmašīnām rotā arī Gulbenes nosaukums.

“Kā Latvijas vadošais eksporta zīmols mēs veicam ieguldījumu, lai veicinātu Latvijas un šo 14 pilsētu atpazīstamību pasaulē, ļaujot miljoniem pasažieru uzzināt par šīm pilsētām un to atrašanās vietām Latvijā,” norādīja M.Gauss.

Vizītes dienā viņš tika aicināts iepazīt Gulbeni, apskatot interaktīvo un izglītojošo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, kā arī bānīša depo. Viņam tika dota iespēja pabraukt arī ar koka drezīnu un velodrezīnu. Aplūkojot dzelzceļa staciju, M.Gauss izteicās, ka viņam ļoti patīk stacijas ēka un žēl, ka vilciens vairs nekursē tik bieži kā kādreiz.

“Jau tas, ka Gulbeni apciemo “AirBaltic” izpilddirektors, ir iespaidīgi! Gulbenes vārds uz lidmašīnas - tas ir brīnišķīgi un fantastiski! Uzzinot šo iespēju, mēs, protams, iesaistījāmies. Iedzīvotāji bija ļoti aktīvi, un Gulbenes vārds tagad lido pa visu pasauli. Ir jāpiedalās un ir jānes vārds pasaulē. Tagad ir tā – ja tu nepiedalies, tad var teikt, ka tevis nav un tu neesi informatīvajā laukā. Paldies visiem gulbeniešiem, kuri piedalījās un izcīnīja šo iespēju!” saka Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

“AirBaltic” korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede komentē, ka, iespējams, kādā akcijā tiks iesaistīta arī Lietuva un Igaunija. Jau šobrīd trīs lidmašīnas ir nokrāsotas Baltijas valstu karogu krāsās, godinot Baltijas ceļa 30. gadadienu. Savukārt Bānīša aktīvisti grib īstenot ideju – vienu no lokomotīvēm nokrāsot ar aeroefektiem Latvijas karoga krāsās.