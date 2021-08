Aizdomas par negodīgu rīcību balsojumā par Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektiem

Mulsinoša informācija no Gulbenes novada pašvaldības puses ir izskanējusi 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa beigu fāzē. Piepeši iespējama vairs bija balsošana tikai internetā, bet ne vairs klātienē novada pašvaldības norādītajās vietās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iemesls - “ņemot vērā iepriekš neparedzētus apstākļus”, liecina 20.augusta paziņojums pašvaldības mājaslapā. Tobrīd līdz balsošanas noslēgumam bija palikušas vairs divas dienas.

“Pagaidām vēl nav viss līdz galam noskaidrots. Ir saņemti signāli. Nevar nevienu apvainot, kamēr nav viss līdz galam noskaidrots. Komisija iepazīsies ar visiem materiāliem, un tad varēs saprast, kāda būs tālākā rīcība,” “Dzirkstelei” atbild novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika. Viņa liek saprast, ka saņemtie signāli bijuši par iespējamu negodīgu rīcību. G.Švika bilst – interese par pašvaldības organizēto līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu arvien pieaug un tas ir vērtējams tikai pozitīvi. “Bet, ja kāds kaut ko dara negodīgi, to nedrīkst pieļaut. Līdz ar to ir jātiek skaidrībā. Iespējams, otrdien, 24.augustā, komisijai būs paziņojums. Arī novada domes 26.augusta sēdē droši vien runāsim par to ar deputātiem. Jādomā, kā organizēt balsošanu šādos konkursos, lai izslēgtu negodīgu rīcību,” stāsta G.Švika.

22.augustā noslēdzās iedzīvotāju balsojums par 12 projektu pieteikumiem, kurus vērtēšanas komisija atzina par atbilstošiem konkursa nolikumam. Par projektiem bija tiesīgas balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Viena persona varēja balsot tikai vienu reizi. Pašvaldība apņemas īstenot tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Projekta pieteikumu pašvaldībā varēja iesniegt līdz 7.jūnijam. To varēja darīt 10 cilvēku grupa, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, vai Gulbenes novadā reģistrēta biedrība. Viena projekta realizācijai var pretendēt uz pašvaldības atbalstu līdz 20 000 eiro (ieskaitot PVN). Kopējais pieejamais konkursa finansējums projektu īstenošanai šogad ir 110 000 eiro.