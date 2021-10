Aizņemsies naudu būvdarbiem Gulbenes sporta laukumā

Uz 20 gadiem Gulbenes novada pašvaldība no Valsts kases aizņemsies 996 567 eiro, lai varētu pārbūvēt sporta laukumu Gulbenē, Skolas ielā 12a – liecina novada deputātu lēmums 30.septembra domes sēdē.

Norādīts, ka šī nauda tiks lietota ļoti nolietoto visu laukuma skriešanas celiņu pārbūvei un futbola laukuma sakārtošanai. Tas nozīmē uzklāt futbola laukumam mākslīgo sintētisko segumu, kuru nodrošinās Futbola federācija - “Dzirksteli” informē FB “Gulbene 2005” pārstāvis Arnis Martusevičs.

Pašvaldība tādējādi plāno šo sporta laukumu padarīt pieejamu Gulbenes novada vidusskolas 1145 skolēniem, 559 novada bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem, kā arī novada Jaunsardzes vienībām, sporta biedrībām, iedzīvotājiem.

Iespēja aizņemties naudu šim projektam pašvaldībai dota pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja publiskoto informāciju Gulbenes sporta centra stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ir uzticēta SIA “Marten projekti” par 9300 eiro līgumcenu bez PVN. Pārbūves darbu veikšanai ir izraudzīti SIA “Buildimpeks” piedāvājums par 89 9221,87 eiro līgumcenu bez PVN. Savukārt būvuzraudzību apņēmusies veikt SIA “Sistēmeksperts” par 15 200 eiro bez PVN.

Atgādinām, ka šis Gulbenes mazais stadions, kurš izmēru dēļ ir dēvējams par sporta laukumu, tagadējā izskatā tika celts 2004.gadā. Publiskā iepirkuma dokumentos norādīts, ka vietā taps jauni klājumi un konstrukcijas. Darbu veikšanai pašvaldība atvēlējusi 365 dienas. Projekts paredz arī pārvietojamas skatītāju tribīnes, soliņus, atkritumu tvertnes, būs velosipēdu novietošanas vieta, karogu mastu konstrukcija un moduļveida ģērbtuve, kurai būs iespējams pieslēgt inženiertīklus. Sporta laukumu apjozīs jauns nožogojums. Pašvaldības zeme, uz kuras atrodas šis laukums, aizņem 1,96 hektārus.