Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsver, ka ar Gulbenes novadu saista lielus plānus

Vakar, 13.maijā, Gulbenes novadu apmeklēja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, lai uzraudzītu, kā attīstās plānotās Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes profesionālā dienesta apakšvienības – Kaujas atbalsta rotas izvietošana Stāmerienā.

Ministrs “Dzirkstelei” apstiprināja, ka darbi notiek, lai arī līdz vēlamajam rezultātam vēl jāiegulda daudz darba. Iesāktie remontdarbi būtu jāpabeidz jūlijā. “Pašlaik mēs visu iekārtojam. Vidzemes brigāde ir spara pilna un gatava novest lietu ātri līdz galam. Būšu jūnijā te vēlreiz, lai paskatītos, kā iet uz priekšu viss,” sola ministrs.

Nopietnākie remontdarbi vēl tikai notiks. 25. kājnieku bataljona komandieris Ģirts Pintāns norāda, ka šobrīd pašvaldības darbinieki saviem spēkiem veic pāris mazos darbos. Pārējie ieplānotie darbi notiks, kad būs veiktas pašvaldībā nepieciešamās procedūras attiecībā uz iepirkumiem un saskaņošanām. Šobrīd Stāmerienā uz vietas vēl karavīru nav. “Pagaidām notiek tikai administratīvie darbi, kas palīdz sagatavot šo objektu mūsu vajadzībām,” informē Ģ.Pintāns.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs sola - vienošanās starp novadu un Aizsardzības ministriju tiks izpildīta. Atbilstošai armijas daļas izveidei saskaņā ar līgumu ir punkti par nepieciešamajiem uzlabojumiem un ēku renovāciju. "Svarīgākie darbi noteikti tiks pabeigti līdz jūlijam, lai neaizkavētu šīs daļas ienākšanu un attiecīgi kareivju uzņemšanu. Tiksim galā ar visu, un projekts nav apdraudēts, viss rit normālā saimnieciskā veidā," saka domes priekšsēdētājs.

Šābrīža sadarbību ar Gulbenes novada pašvaldību ministrs vērtē kā ļoti labu. “Viņi ir uzņēmušies atbildību par iepirkumu veikšanu. Un esam arī viņiem teikuši, ka vēlētos zemākas izmaksas šai būvniecībai Stāmerienā, jo aizsardzības budžets nav no gumijas un krīzes apstākļos tas droši vien būs zem lielāka spiediena. Protams, aicinu pašvaldību arī informēt iedzīvotājus par to, ka mēs esam tie, kas atbalsta izaugsmi,” saka A.Pabriks.

N.Audzišs apstiprina, ka tikšanās laikā ir bijusi saruna par iepirkumiem un to, ka izmaksas ir kāpušas. “Izmaksas ir palielinātas, kā provizoriski bijām plānojuši. Ir risinājumi, kā rīkosimies, lai tās tomēr nebūtu lielākas par izmaksām, ar kurām Aizsardzības ministrija ir rēķinājusies. Tas ir normāli, tā dzīvē notiek, un, ja ir kāds jautājums, kas ir ārpus plāna, tad ir vienkārši jāatrod risinājums,” uzskata N.Audzišs.

A.Pabriks atklāj, ka Stāmerienas bijušās skolas ēkas pielietojums ir “mazais projekts” un lielāki plāni ir attiecībā uz Galgauskas poligonu. “Tie tiks realizēti nākamajos 5-7 gados, un tur būs jāiegulda lieli līdzekļi. Tas projekts dos vēl vienu papildu attīstības vilni jūsu reģionam,” uzsver ministrs. “Kad Galgauskas poligonā viss tiks uzbūvēts, tad vienības – gan 25.bataljons, gan šī rota - tiks dislocētas Galgauskā,” precizē Ģ.Pintāns.

"Tas ir lielais plāns, kā sapratu no tikšanās. Aizsardzības ministrijai vienlaikus norit daudz dažādi projekti, un tajos visos ir vajadzīgas gan zināšanas, gan cilvēku prasmes, gan arī finanšu līdzekļi. Sakarā ar COVID-19 mazliet ir bažas, kā Latvijas attīstība noritēs uz priekšu. Ja attiecīgi iekšzemes kopprodukts būs mazāks, tad tas varētu skart arī Aizsardzības ministrijas kopējo finansējumu. Ir jārīkojas prātīgi un jārēķinās ar to naudu, kas ir pieejama. Viens ir plānot, otrs - ir jāseko līdzi laikam un situācijai. Ja skatās, kā citās valstīs ekonomika ir piebremzējusi, tad Latvijai ir viens no labākajiem rādītājiem. Kritums ir, bet ne kritisks,” saka N.Audzišs.

Ministrs uzsver - ieplānotā jaunā profesionālā rota nozīmē ne tikai devumu Latvijas aizsardzībai, bet arī lielu atbalstu Gulbenes novadam, nodrošinot jaunas darba vietas. Arī Stāmerienas bijušās skolas ēkas uzturēšanā ministrs cer uz vietējo iedzīvotāju piesaisti. “Mēs ceram, ka ar šo nelielo bāzi varam kaut nedaudz, bet palīdzēt pārvarēt esošo krīzi. Protams, ka visi uztraucamies par ekonomisko attīstību kopumā, jo saprotam, ka daudzas lietas nav atkarīgas ne no Latvijas valsts, ne no jūsu novada. Mūsuprāt, tas ir liels atbalsts. Mēs pārņemam šo skolu uz tuvāko laiku – pieciem vai desmit gadiem, mēs to savedīsim kārtībā un uzturēsim. Ļoti pozitīvi būtu jāuztver arī ēdināšanas nodrošināšana - tas nozīmē iespēju vietējiem pavāriem un uzņēmējiem. Tālāk mēs dodam iespēju novada iedzīvotājiem stāties profesionālajā dienestā - tas nozīmē garantētu darbavietu. Tas būs ne tikai patriotisms, bet arī profesionālais un sociālais atbalsts cilvēkiem izaugsmē, kā arī materiālais atbalsts,” skaidro A.Pabriks.

Šogad plānots uzņemt 80 karavīrus, bet kopumā darba iespējas Stāmerienā izvietotajā rotā būs gandrīz 200 karavīriem.

Uz jautājumu, kā noris sabiedrības informēšana par iespēju pievienoties dienestam, ministrs atzīst, ka šodien nodot iedzīvotājiem svarīgo informāciju ir daudz grūtāk. “Kādreiz pietika ar vienu lielo mediju, kurš pateica, un visi zināja. Pašlaik ir sociālie tīkli un daudzi mazie mediji. Lai cilvēks iegūtu pilnīgu un kvalitatīvu informāciju, ir vienmēr jāapmeklē vairākas vietnes, bet tas sarežģī uztveršanu. Informēt cilvēkus šobrīd ir grūtāk nekā pirms 10 vai 20 gadiem. Esam pat izveidojuši savu portālu “Sargs.lv”, kurā liela daļa informācijas ir pieejama,” skaidro A.Pabriks.