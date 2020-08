Aizvadītajā diennaktī pa vienam Covid -19 gadījumam konstatēts Jūrmalā, kā arī Gulbenes un Ādažu novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saslimušie ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Gulbenes novadā kopumā līdz šim konstatēti 11 saslimšanas gadījumi. Gulbenes novadā saslimstība ar Covid-19 pirmo reizi tika konstatēta 22.jūlijā.