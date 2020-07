Akceptē kopsummu Stāķu pamatskolas durvju priekšas sakārtošanai

Lai varētu sakārtot ieeju pie Stāķu pamatskolas, izveidojot notekūdeņu kanalizācijas sistēmu pie parādes durvīm un sakārtojot ietvi, vietējie deputāti ir akceptējuši nepieciešamo izdevumu kopsummu – 45 227,42 eiro. Par to viņi nobalsoja Gulbenes novada domes 30.jūnija sēdē. Šajā sakarā tiks izmantots iepriekš jau paredzētais pašvaldības budžeta finansējums, kā arī 8000 eiro tiks novirzīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 2000 eiro – no līdzekļiem, kas domāti būvobjektu nodošanai ekspluatācijā, 227,42 eiro – no Stāķu pamatskolas finanšu līdzekļiem.