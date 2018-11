Alimentu piedziņā sadarbosies institūcijas

Kā uzturlīdzekļu parādnieki no Gulbenes novada ir reģistrētas 502 personas - “Dzirksteli” informē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Pērkone.



Turpmāk ar šiem cilvēkiem atbildīgās institūcijas strādās saskaņoti un cītīgi, lai novērstu personu izvairīšanos no bērnu uzturēšanas pienākuma. Ciešāku sadarbību šajā jautājumā paredz starpinstitūciju vienošanās, kas pagājušajā mēnesī parakstīta Valsts kancelejā. Vienošanās noslēgta starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Valsts policiju un Ģenerālprokuratūru.



Turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam, savlaicīgi par to informēs Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas operatīvi sāks kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus. Savukārt prokuratūra virzīs kriminālprocesu personas apsūdzībā, piemērojot tādu Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību, kas nodrošina pirmstiesas kriminālprocesu pabeigšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk, arī izvērtējot iespēju piemērot vienkāršotos kriminālprocesa pabeigšanas veidus – informē Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka.

Normatīvajos aktos ir noteikti uzturlīdzekļu parādnieka tiesību ierobežojumi, piemēram, par Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmuma nepildīšanu personu sauks pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.