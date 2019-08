Alūksnē pēkšņi nodeg kāda Gulbenes privātuzņēmuma autobuss, cietušo nav (VIDEO)

Šorīt pulksten 6.05, iebraucot Alūksnē no Gulbenes puses, aizdegās kāda privātuzņēmuma autobuss “Neoplan”, kas bija ceļā no Gulbenes uz Sāremu, vedot 50 pasažierus. Pasažieri veiksmīgi evakuējušies, arī abiem šoferiem nekas nekait, bet autobuss nodedzis gandrīz pilnībā. Ap pulksten 8.30 tas tika evakuēts no autobusu pieturas iepretim elevatoram Tālavas ielā.

“Alūksnē bija jābūt 5.30, bet mēs drusku aizkavējāmies un iebraucām šeit sešos. Labi, ka aizkavējāmies, citādi nelaime notiku kaut kur pie Veclaicenes, tas ugunsdzēsējiem būtu tālāk. Spogulī redzēju, ka autobusa aizmugures daļā parādās dūmi, un tad tas noslāpa. Stājos un konstatēju, ka degam, izlaidu pasažierus un uzreiz izsaucu uzgunsdzēsējus,” stāsta autobusa šoferis, kas savu vārdu un uzņēmuma nosaukumu atklāt nevēlējās.

Viņš ir sašutis, ka ugunsdzēsēji nav atbraukuši momentā pēc izsaukšanas. "Tā kārtība ar zvanīšanu uz centralizēto numuru ir nejēdzīga. Kamēr Rīgai izstāsti, kur jābrauc, vietējie būtu jau sen klāt. Domāju, ka kaut ko no autobusa vēl būtu izdevies glābt, bet tagad divdesmit tūkstoši pagalam, nav arī apdrošināšanas,” sūrojas šoferis, kurš pats ir uzņēmums saimnieks un nodarbojas ar pārvadāšanu divdesmit gadus.



Toties viņš ir atvieglots, ka ar pasažieriem viss labi. “Ekskursijā gan neviens vairs nedevās, cilvēki tika nogādāti vai paši aizbrauca mājās. Bija plānots braukt arī vienpadsmit alūksniešiem,” atklāj šoferis, paužot nožēlu par notikušo. Jautāts, kā pats jūtas, atzīst, ka viņam viss kārtībā, esot tikai stress par lielo atbildību.

Autobusa īpašnieks stāsta, ka autobuss ir 2001. gada ražojums, viss līdz šim ir bijis tehniskā kārtībā. “Vadu autobusam ir tik daudz, ka zemeslodei varētu apkārt apvilkt. Noteikti kaut kur tie pārdega. Pieļauju, ka tas ir īsasavienojums,” viņš saka.

Līdzās esošā uzņēmuma darbinieki, kas prot novērtēt tehniskas problēmas, teica, ka šie poļu ražojuma autobusi neesot kvalitatīvs ražojums, taču tādi Latvijā esot iepirkti masveidā.





VIDEO - šeit.