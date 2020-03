Apē braukšana reibumā beidzas ar ietriekšanos bērnudārza sētā

Otrdien, 24. martā, gaišā dienas laikā kaimiņu novadā Apē kāds vīrietis, vadot automašīnu, iebrauca bērnudārza sētā. Pārbaudot vadītāju, konstatēts, ka vīrietis pie stūres sēdies pamatīgā alkohola reibumā. par to informē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.



"Otrdien policijā tika saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu Apē, kur kāds transportlīdzekļa “Audi” vadītājs, pārbraucot Pasta un Tilta ielu krustojumam, uzbraucis uz gājēju ietves un ietriecies bērnudārza nožogojumā, to bojājot. Vīrieša vadītajā transportlīdzeklī sēdēja divas sievietes, kuras pēc negadījuma izlēca no automašīnas un aizbēga. Tikmēr automašīnas vadītājs centās atstāt negadījuma vietu, izbraucot no bērnudārza teritorijas. Viņa plānus izjauca kāds aculiecinieks, kas ar savu transportlīdzekli nostājās priekšā bēgošajam šoferim. Pateicoties aculieciniekam, policija paspēja ierasties notikuma vietā, pirms vīrietis aizbēga,"stāsta Z.Vaskāne.

Pārbaudot vadītāju, konstatēts, ka vīrietis pie transportlīdzekļa stūres sēdies gandrīz trīs promiļu reibumā. Vīrietis gan savu vainu neatzīst, apgalvojot, ka nav braucis ar minēto automašīnu.



Automašīnas vadītājam par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kas pārsniedz 1,5 promiles, tiek piemērots administratīvais arests no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzlikts naudas sods no 1200 līdz 1400 eiro un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem. Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka alkohols un jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšana ir divas nesavienojamas lietas, turklāt pieredze liecina, ka iereibis transportlīdzekļa vadītājs apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, bet arī rada draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Valsts policija izsaka pateicību drosmīgajam aculieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs un ziņoja par likumpārkāpēju.