Apelācijas instancē ir izvērtēta krimināllieta par 26.janvārī Gulbenē, stāvlaukumā pie veikala “Mini top!” Rīgas ielā, notikušo negadījumu, kad pulksten 13.30 gājēju notrieca un nāvējoši traumēja automašīna “Volkswagen Transporter”.

Vidzemes apgabaltiesā Madonā tiesnese Rinalda Liepiņa 28.septembrī daļēji atcēla pirmās instances tiesas spriedumu un lēma sodīt vainīgo šoferi (48) ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem un tikpat ilgu pārbaudes laiku. Viņam arī atņemtas transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem. “Dzirkstele” to uzzināja tiesā.

Iepriekš Vidzemes rajona tiesā Gulbenē 26.aprīlī tiesnese Maija Bogdane šoferim pasludināja nosacītu cietumsodu uz trīs gadiem ar tikpat ilgu pārbaudes laiku, uz trīs gadiem atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības. Arī apsūdzības uzturētājs prokurors Jānis Kajaks uzskatīja, ka apsūdzētais ir pelnījis tieši šādu sodu.

Jāatgādina, ka traģēdija “Mini top!” stāvlaukumā Gulbenē notika, transportlīdzeklim “Volkswagen Transporter” uzsākot kustību atpakaļgaitā. Gājēja bija neliela auguma seniore, kuru šoferis nebija pamanījis. Pēc gūtajām traumām sieviete mira medicīnas iestādē.

Kad lieta tika skatīta Vidzemes rajona tiesā Gulbenē, šoferis pilnībā atzina savu vainu un izteica patiesu nožēlu par notikušo. Viņa aizstāvis zvērināts advokāts Guntars Sīmanis akcentēja, ka soda mērs ir par bargu, jo līdz galam nerodas pārliecība, ka negadījumā ir vainīgs tikai šoferis. Viņš uzsvēra, ka arī gājēja piedalījās ceļu satiksmē un, atrazdamās aiz mašīnas, pēkšņi šķērsoja stāvlaukumu. Advokāts norādīja, ka tā rīkoties ir bīstami. Prokurors savukārt akcentēja, ka šoferis tomēr nav izdarījis visu no viņa atkarīgo, lai izvairītos no notikušā nelaimes gadījuma. Pēc J.Kajaka domām, šoferim, pirms uzsākt vadīt automašīnu atpakaļgaitā, bija jāatrodas ārpus salona un un jāpārliecinās, ka braukšana būs droša. Šoferis tobrīd uzskatījis, ka ir pietiekami, ja paskatās pa automašīnas sānu logiem – liecina šīs krimināllietas materiāli.