Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā aprīlī reģistrēti 10 jaundzimušie. Dzimšanas apliecības saņēma 7 zēni un 3 meitenes. Zēniem doti vārdi: Raimonds, Rūdis, Jānis, Sandris, Edvards, Jurģis, Arnis. Meitenītēm doti vārdi: Renāte, Emīlija, Enija. Gulbenē un Lizuma pagastā katrā deklarēti 2 jaundzimušie, pa vienam deklarēti Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes, Rankas un Stradu pagastos.

No aprīlī reģistrētajiem 30 aizsaulē aizgājušajiem cilvēkiem 13 ir vīrieši vecumā no 28 līdz 90 gadiem un 17 sievietes vecumā no 53 līdz 86 gadiem. 5 personu diagnozēs minēts Covid-19. Reģistrēti miruši 7 Gulbenes iedzīvotāji, 6 Stradu pagasta, 3 Rankas un Stāmerienas pagasta, 2 Beļavas un Lejasciema pagasta, pa 1 no Daukstu, Litenes, Lizuma un Tirzas pagasta. 3 personu dzīvesvieta bija deklarēta citā pašvaldībā. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.