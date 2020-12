interesents

Kāpēc citos Gulbenes novada aprūpes centros nav konstatēts covids?? tad iznāk , ka viens klients, kas ieradās no slimnīcas, tika ievietots kopējā istabiņā-bez izolācijas???Vai tas nav pārkāpums????- no vadības puses??? Kas par to atbildēs? Vai vadītājai nebūtu jāuzņemas par to atbildība, savādāk sanāk, ka viss ir kārtībā un "viss tiek darīts, lai darbs noritētu normāli un klienti justos droši" , taču jau 15 sirmgalvji ir slimi !

pirms 4 stundām, 2020.12.18 13:14