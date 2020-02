Apstiprina Stāķu skolas attīstības plānu

Šogad un divus nākamos gadus Stāķu pamatskolas attīstība ir garantēta un saplānota, jo Gulbenes novada domes 30.janvāra sēdē par to nobalsoja 11 no kopuma 17 vietējiem deputātiem.

Pret bija tikai deputāts Andris Vējiņš. Uz domes sēdi nebija ieradušies deputāti Larisa Cīrule, Anatolijs Savickis, Normunds Mazūrs, Guna Pūcīte un Ieva Grīnšteine.

Ir zināms, kādas summas pašvaldības budžetā šogad paredzētas Stāķu pamatskolai: atlīdzībai no valsts budžeta – 138 394 eiro, no pašvaldības budžeta – 90 443 eiro; precēm un pakalpojumiem – 85 657 eiro; pamatkapitāla veidošanai – 4740 eiro; naudas līdzekļiem un noguldījumiem – 12 474 eiro; ēdināšanai – 42 495 eiro.

Vietējie deputāti par to ir balsojuši, apstiprinot 2020.gada budžetu 24.janvāra domes sēdē, kurā piedalījās 15 no 17 deputātiem. Jau rakstījām, ka par budžetu nobalsoja 9 deputāti, pret - 4 (Larisa Cīrule, Guna Pūcīte, Anatolijs Savickis, Andris Vējiņš), Intars Liepiņš atteicās piedalīties balsošanā. Nesagaidot balsošanu, no domes sēdes darba pienākumu dēļ bija spiesta aiziet deputāte Ilze Mezīte. Uz sēdi nebija ieradušies deputāti Lāsma Gabdulļina un Indra Caune.

Stāķos skola dibināta 1994.gada 23.martā un savu darbību uzsāka kā sākumskola. Ar 1996.gadu reorganizēta par pamatskolu. Šobrīd Stāķu pamatskola piedāvā 3 izglītības programmas: pamatizglītības programmu, speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu. Ārpusstundu laikā skolēniem ir iespēja piedalīties 10 interešu izglītības programmās (tautiskās dejas, koris, vokālie ansambļi, mākslas, kokapstrādes, svešvalodu, sporta) – liecina pagasta pārvaldes mājaslapā publicētā informācija.

Stāķu skola savā ziņā kļuvusi par aizvietotāju Gulbenē savulaik slēgtajai tā saucamajai sarkanajai skolai jeb pamatizglītības iestādei, kas atradās Sarkanajā pilī. Stāķu skola piepilsētā saglabājusies arī tad, kad notika izšķiršanās par Stradu skolas un Gulbenes Bērzu sākumskolas slēgšanu.