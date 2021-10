Ir apstiprināts mēnešalgu apmērs Gulbenes novada 11 skolu direktoriem un 8 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem jaunajam mācību gadam (no 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam). Novada deputāti par to nobalsoja 30.septembra domes sēdē.

Kopumā šīm 19 vadītāju mēnešalgām tērēs nedaudz vairāk nekā pagājušajā mācību gadā – par 1692 eiro vairāk. Faktiski deputāti tikai apstiprināja pašvaldībā izveidotās speciālās komisijas (valsts budžeta mērķdotācijas sadalei) 15.septembra lēmumu.

Skolu direktoriem mēnešalgas apmērs šajā mācību gadā būs, sākot no 2339 eiro pirms nodokļu nomaksas (novada vidusskolas direktorei Lindai Ūdrei-Rizgai) un beidzot ar 1110 eiro (Gulbīša pamatskolas direktorei Sarmītei Puriņai).

No novada profesionālajām izglītības iestādēm vislielākā mēnešalga ir noteikta bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram Arnim Šķēlam – 1535 eiro. Gan mūzikas skolas direktorei Ilonai Matīsai, gan mākslas skolas irektorei Sandrai Dikmanei mēnešalgas apmērs ir noteiks vienāds – 1315 eiro.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas lielākais apmērs ir 1553 eiro (Gulbenes “Auseklīša” vadītājai Vijai Pušķei), mazākais – 1138 eiro un šāda vienāda alga noteikta uzreiz četru iestāžu vadītājām (Lejasciema “Kamenīte” - Irisai Puidzei; Jaungulbenes “Pienenīte” - Inesei Žukai; Rankas “Ābelīte” - Aigai Losevai; Stāķu iestāde – Sintijai Ločmelei).

Algas apmērs lielā mēra ir atkarīgs no izglītojamo skaita katrā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē. No Gulbenes novada domes 30.septembra sēdes lēmuma materiāliem redzams, ka visvairāk – 1145 – skolēnu ir novada vidusskolā, kā arī bērnu un jaunatnes sporta skolā – 504, tāpat Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” - 263 audzēkņi. Vismazāk izglītojamo ir pirmsskolas izglītības iestādēs – Jaungulbenes “Pienenītē” - 58, Lejasciema “Kamenītē” - 59. Gulbīša pamatskolā ir 60 skolēnu. No novada pamatskolām lielākais skolēnu skaits ir Tirzas pamatskolā – 153, Sveķu pamatskolā – 129.