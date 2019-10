Aptauja par atkritumu izvešanas biežumu tikai internetā ir diskriminējoša

"Esmu runājusi ar kaimiņiem Latgales un Pavasara ielā Gulbenē un sadzirdējusi neapmierinātību, ka pašvaldība aptauju par atkritumu izvešanas biežumu veic tikai ar interneta palīdzību," "Dzirkstelei" saka Ausma Teice no Latgales ielas.

Viņasprāt, Gulbenē daudzās ģimenes mājās šodien vieni paši dzīvo veci cilvēki. Viņi nav draugos ar internetu, tāpēc viņi noteikti šādā aptaujā nepiedalīsies. Viņu viedoklis paliks neuzklausīts. Kā lai viņi izsaka savu viedokli?

"Labi, ja vecajiem cilvēkiem ir bērni vai mazbērni, kuri palīdz darbībās ar internetu, kā tas ir manā gadījumā. Es aptauju esmu aizpildījusi. Esmu aptaujājusi savus kaimiņus, kā viņi domā, cik bieži un kā būtu jāorganizē nešķiroto atkritumu izvešana no privātmājām. Visi saka – jāizved ir pēc pieprasījuma. Pašlaik atkritumi tiek izvesti reizi mēnesī. Tas ir par biežu. Pieņemsim, mājā, kurā dzīvo nevis viens cilvēks, bet ģimene, to konteineru pa mēnesi var piepildīt. Bet viens pats cilvēks noteikti nevar!"

To, ka pašvaldība internetā organizē aptauju par atkritumu izvešanas biežumu, sieviete uzzinājusi no “Dzirksteles”. Aptauja noslēdzās 26.oktobrī.